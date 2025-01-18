Сбой в работе Estlink 2 и теплая и ветреная зима привели к большим колебаниям биржевых цен на электроэнергию

В последние недели цена на электроэнергию днем, как правило, высокая, а вечером снижается. Например, в пятницу, 17 января, самая высокая почасовая цена днем составляла 18,35 цента/кВт-ч. Однако ночью цена падает почти до нуля.

В течение дня цена на электроэнергию остается высокой, но ночью она прилично снижается, поэтому в течение дня цена довольно сильно колеблется. Цена колеблется подобным образом уже несколько недель.

На цены на электроэнергию повлияли Estlink 2 и теплая и ветреная зима

По словам Кальви Ныу, основная причина резких колебаний цен заключается в том, что Estlink 2 не работает. В результате на балтийский рынок поступает недостаточно дешевой финской электроэнергии.

„Можно даже сказать, что в последнее время странам Балтии повезло, что ночные цены снизились, и на это есть несколько конкретных причин“, - говорит он.

По его словам, теплая и ветреная погода и высокая выработка гидроэлектроэнергии в Латвии способствуют установлению дешевых цен в ночное время. Кроме того, и Латвия, и Литва в настоящее время поддерживают работу своих газовых станций, что увеличит предложение в ночное время. Литовско-польский переток электроэнергии также закрыт, что означает ограничение экспорта дешевой электроэнергии из Прибалтики.

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