Министерство планирует отменить письменное оценивание поведения и прилежания учеников в основной школе

В настоящее время школы обязаны предоставлять письменные отзывы о поведении и прилежании ученика не реже двух раз в год самому ученику и, в случае ученика с трудностями в обучении, его родителю. В настоящее время Министерство образования планирует внести изменения в государственную учебную программу для основных школ в свете поправок к Закону об образовании, в том числе отменить требование о письменной оценке поведения и прилежания учеников.

Директор частной школы Hilarius Кристин Мейгас спросила министерство, следует ли оценивать поведение и прилежание учеников с особыми потребностями. Кристина Пайст, главный эксперт министерства по учебным программам и учебным ресурсам, ответила, что разумно следовать закону о государcтвенной учебной программе для основных школ. Она добавила, что в ближайшее время планируется внести изменения в учебный план и убрать из него слово „письменный“.

„Оценивание поведения и прилежания часто очень субъективно и может отличаться у разных учителей, что может заставить ученика чувствовать несправедливость“, - пишет Пайст. „В этом контексте неадекватно оценивать (баллами) учащихся с особыми образовательными потребностями, чьи поведенческие особенности могут быть следствием их медицинского диагноза“.

Пайст добавил, что, помимо прочего, это изменение позволит школам быстрее и, при необходимости, немедленно реагировать на ту или иную ситуацию, используя наиболее подходящий в данный момент канал связи.

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