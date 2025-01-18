Епископ Даниил: „Бог дал человеку свободу, чтобы человек свободно избирал благое“

– Ваше Преосвященство, наше интервью выходит уже после Нового года. Но все же хочется эту тему поднять – как верующему человеку выдержать Рождественский пост во время празднования Нового года? Многие не выдерживают… – Вы, наверное, имеете в виду, что человеку хочется поесть салат оливье, но не положено. Думаю, это не слишком сложно, если люди сидят за праздничным столом дома. Хозяйке не представляет большого труда включить в меню стола и постную еду. Если это – семейное мероприятие, то можно и посидеть вместе, и пообщаться. Считается, что если год начинается в радостном настроении и с добрыми пожеланиями друг другу, тогда и продолжение будет хорошим и успешным. Но верующему человеку здесь можно и поглубже посмотреть на вещи и осознать, что если к нашим трудам прибавится Божие благословение, то дело будет успешным. У нас по храмам не очень принято, но все же есть и такая традиция, что в новогоднюю ночь совершают ночную службу в храме, тем самым уходя от соблазна наесться дома и встречая новый год в молитве. Так что я вполне мог бы на будущее посоветовать рассмотреть и такой вариант. Если не в храме, то и дома можно встречать наступающий год в молитве. Также накануне или 1 января в храмах служат так называемый новогодний молебен, где испрашивается у Бога благословение на новый год. И можно приходить на общую молитву. – В чем суть Рождественского поста? И какие главные ошибки допускают постящиеся? – Мы порой представляем, что суть поста – не есть мясо. Это безусловно относится к посту, но это не все. Если сказать более общим словом, что суть поста в воздержании, то думаю, это будет уже ближе к истине. В воздержании от мясного и молочного, если здоровье позволяет, целиком от лишнего в еде, но также в воздержании от развлечений. И, с другой стороны, в собрании и очищении своих чувств для более внимательной молитвы. В Священном Писании эти понятия – пост и молитва – часто стоят вместе. Так что христианский пост подразумевает и молитву. Иначе это будет просто разновидностью некой диеты.

– В Эстонии многие, в том числе и православные семьи, отмечают Рождество и в декабре, и в январе. Допустимо ли это? – Многие церковные праздники живут уже, в некотором смысле, своей собственной жизнью. Рождество Христово – не исключение. Если этот праздник уже не связан с церковным календарем, а воспринимается как государственный праздник, то мы отмечаем „эстонское Рождество“ в конце декабря и „русское Рождество“ после Нового года. Если же мы говорим об одном из церковных праздников, тогда он будет иметь и весьма конкретную дату в церковном календаре. Так как наша страна живет по новому календарю, то в связи с праздником у всех целых три выходных подряд. И, естественно, многие воспользуются этими днями для того, чтобы встретиться с родными и близкими. И если для меня лично праздник еще не наступил, но я встречаюсь с людьми, которые уже отмечают его, естественно, я хочу их поздравить. Не вижу здесь ничего предосудительного. А свой праздник я захочу все‑таки отметить именно в храме. (Интервью было опубликовано в газете „МК-Эстония“ накануне православного Рождества, которое отмечается 7 января, - прим. RusDelfi) О выборе и смирении – Сегодня много говорят о разных свободах – слова, волеизъявления, вероисповедания и так далее. Что значит свобода для христианина и что такое свобода для вас лично? – Если мы говорим о человеческой личности, то следует признать, что свобода воли – это величайший дар Бога человеку. Это одно из ключевых свой­ств образа Божия в человеке. Бог дал человеку свободу, чтобы человек свободно избирал благое и уклонялся от худого. А если смотреть в общем плане или в плане конституционных прав, так как все эти свободы перечислены в Конституции, то, конечно, хочется, чтобы они у нас соблюдались и сохранялись. Свобода вероисповедания – это с моей стороны свобода избирать себе веру и ее придерживаться, а со стороны государства – это гарантия моей свободы и ее неущемление. Свобода ведь означает возможность выбора. Если не будет возможности выбора, а строгое предписание, тогда придется констатировать отсутствие свободы.

– Что такое смирение? И со всем ли нужно и можно смиряться? – Для большей наглядности можно ответить неким сравнением. Когда‑то были телеги с деревянными колесами. Может, кому‑нибудь в детстве у бабушки-­дедушки еще доводилось ездить на таких. Если по грунтовке, то шума было много и под сидением обязательно надо было иметь что‑то мягкое. Иначе было не комфортно и даже больно. Когда стали пользоваться резиновыми надувными шинами, то сразу стало тихо и удобно ездить. Резина смягчает все неровности. Так и со смирением. Если, например, в семье никто не хочет духовно трудиться и смиряться перед другими, то неизбежны постоянные недопонимания и даже скандалы. Даже по пустякам. А смиренный человек может смягчать разные неровности, и вокруг него водворяется мир. В бытовых мелочах, однозначно, можно и нужно смиряться. – Но все же, с чем категорически православный христианин смириться не может или не должен? – Есть такой известный рассказ о египетском монахе Агафоне. Когда монахи хотели проверить его смирение, они пришли к нему и стали обвинять его, что он имеет тайную гордость, презирает других и ведет себя очень высокомерно; что он имеет блудную страсть, которую старается прикрывать. На все это монах согласился и сказал, что нуждается в молитвах, чтобы исправиться. Когда же старца Агафона обвинили еще и в том, что он искажает веру, тогда он очень четко отказался от этого обвинения. И объяснил, что хотя и обременен многими другими пороками, но отнюдь не ошибается в вере. Тогда братья монастыря спросили, почему старец нисколько не смутился, когда его обвиняли в других важных пороках и грехах, а обвинение в ереси встревожило его, и он с решительностью отверг его. На это старец Агафон ответил им: „Первые обвинения в грехах я принял для приобретения этим смирения и желая, чтобы вы имели мнение о мне, как о грешнике. Господь и Спаситель наш Иисус Христос, когда Его осыпали многими укоризнами и клеветами, претерпел все это и предоставил нам Свое смирение в образец подражания. Приведенные против Него лже-свидетели свидетельствовали против Него много ложного, но Он переносил терпеливо клеветы, возведшие Его на крест. Но обвинение в ереси я не мог принять, – с великим омерзением к нему отверг его: потому что ересь есть отчуждение от Бога. Отлученный от Христа уже не имеет Бога, Которого он мог бы умолить о грехах своих, и, во всех отношениях, есть погибший“.

– Как не озлобиться, если человеку кажется, что весь мир от него отвернулся? Под словом „мир“ подразумевается как общество, так и ближний круг (семья, родные, окружение). – Первым делом всегда следует начать с себя… Может, этот мир отвернулся от меня из-за моего поведения? Совесть нам иногда подсказывает о таких вещах, но мы не всегда следуем этим подсказкам. Вот это – реально проблема. Когда мы в ссоре со своей собственной совестью. Надо это исправлять. Когда с этой стороны чувствуем себя мирно, тогда такие испытания легче пережить. Не могу сказать, что это легко, но с Божией помощью возможно. О Боге и технологиях – Это удивительно, но многие священнослужители пришли в Церковь из физики. Вы тоже учились на физико-­химическом факультете. Нет ли здесь противоречия – наука и слово Божие? – В псалмах есть слова: „Небеса поведают (проповедуют) славу Божию“. Согласно нашей вере, мир создан Богом, и исходя из такого положения здесь не может быть никакого противоречия между наукой и словом Божиим. Правда, не могу о себе сказать, что, изучив все глубины современной науки, я пришел к вере. Нет, это явно не так. Я лично пришел к вере не от науки. А о непротиворечии науки слову Божию пусть свидетельствуют уже такие светочи науки, как Исаак Ньютон, Луи Пастер, Блез Паскаль и другие. В их трудах эти темы часто затрагивались и нисколько не противопоставлялись. Они часто об этом и говорили, что законы заложены Богом, а мы их открываем. Мне лично посчастливилось в начале собственного пути общаться в Пюхтицком монастыре с сестрами, которые смогли очень увлекательно рассказать о православной вере. И, кроме того, они сами жили всем тем, о чем говорили – молитвой, вниманием к окружающим, самопожертвованием. У апостола Павла есть такой призыв: „Подражайте мне, как я Христу!“. Нечто подобное стало и для меня определяющим. – В современном мире, с развитием ИИ и инфотехнологий, часто размываются понятия добра и зла – с якобы „добрыми“ намерениями продвигают радикальные идеи, а традиционные жизненные устои опровергают и выставляют как зло. Как простому человеку разобраться в этом, отделить черное от белого? Особенно это касается молодых.

– У человека должен быть нравственный стержень. Понятия добра и зла закладываются еще в самом раннем детстве. В семье – прежде всего, потом уже в детском саду и школе. Что посеешь, то и пожнешь потом. Мы уже затрагивали тему свободы. Это – величайший дар, но к этому надо быть готовым. Дай ребенку во всем и всегда свободу – что из этого получится? При выборе картофельного пюре или конфеты – какой будет выбор? При выборе читать книгу или смотреть мультики? И так далее. Так что, свобода сама по себе очень ценна, но к ней надо быть готовым. На пути к вере – Насколько важна вера для молодых? И как воспитывать духовность в детях, если наше поколение 40+ (да и поколение наших мам и бабушек, выходцев из СССР), зачастую не может „заразить“ молодых своим примером? Как помочь молодым воцерковиться? – Почему же только для молодых? В Евангелии есть притча о том, как хозяин нанимает работников на свой виноградник: одни пришли в начале рабочего дня, другие – еще через три часа, кто‑то – в полдень и ближе к вечеру и даже в одиннадцатый час. И выходя, каждый раз находил он тех, которые сидели праздно и по его зову шли в виноградник работать. Мы сегодня видим, что в храм приводят иногда совсем маленьких, иногда молодых, но бывает и такое, что приходят уже и в возрасте. Иногда кто‑то буквально на смертном одре приходит к вере. И это всегда очень важно. Сам Господь призывает людей к вере. Многие на этот зов откликаются. Касательно нашего поколения и поколения наших родителей. Воспитывать в других то, чего сам не имеешь, невозможно. А что мешает нам приобрести то, чего пока не имеем? Если такие вопросы у нас появляются, значит, надо искать на них ответы. Что‑то прочитать самому, что‑то спросить у тех, о которых мы знаем, что они имеют веру. Самому необходимо также трудиться. Если говорим о христианстве – стоит внимательно читать Евангелие. – Что бы вы посоветовали родителям? – Дети всегда больше учатся через глаза, чем через уши. Живой пример будет лучшим учителем. И то, когда наша жизнь соответствует нашим словам.

– Многие интересуются, как найти своего духовника, духовного наставника? Например, когда я прихожу в храм, там всегда так много людей, и порой даже на исповеди есть ощущение конвейера… – Можно только посоветовать продолжать поиски. Духовная жизнь требует усилия. В маленьких приходах вопрос не стоит столь остро. Там часто и священник‑то один. И можно договориться о другом времени для встречи – кроме того, что бывает перед службой на исповеди. Духовником хорошо иметь священника, с которым у человека есть личный и доверительный контакт. Возможно, первые встречи требуют чуть больше времени, чтобы человек мог встать на новый для себя путь. Во многих храмах есть воскресные школы для детей или взрослых. Там также можно найти возможность для общения со священником. Одной теории здесь мало, требуется практика – реальная молитвенная жизнь в Церкви. – Чем сегодня является проповедь? И каким образом священник получает обратную связь – понимает, что его словам внимают и понимают то, о чем он говорит? – Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Поэтому проповедь тоже не может быть кардинально иной, чем она до сих пор была. Обратная связь приходит иногда очень неожиданным образом. Может случиться и так, что через несколько лет кто‑то приходит и вспоминает твои слова, о которых сам уже и не помнишь. Но для конкретного человека они были очень кстати в тот момент, когда он их слышал. Иногда люди сразу после службы хотят еще обсудить тему проповеди, высказать свои мысли или спросить о чем‑то. Очень многое, конечно, остается внутри человека и со временем принесет свой плод. О Церкви и испытаниях – Для чего человеку даны испытания и считаете ли вы испытанием то, что сейчас происходит в отношениях эстонского государства и ЭПЦ МП? – Да, это является определенным испытанием для всех наших верующих. Испытания даются для того, чтобы человек духовно не расслаблялся. Мы весной призывали по приходам людей на молитву о гонимой Церкви. С чтением псалтири и молитв. На службах также читаем эту молитву. Очень многие с болью восприняли эту ситуацию и молятся о ее разрешении. Молитва умиротворяет молящегося человека и часто также окружающих его. Так что стараемся быть миротворцами.

О митрополите молимся как о путешествующем. Пускай вынужденно путешествующем, но, надеемся, что Господь благословит его на продолжение своей службы здесь с нами. – Вы – доверенное лицо митрополита Евгения, но что входит в обязанности митрополита? Как оказалось, многие не знают. – Митрополит для нас по-прежнему остается главой нашей Церкви, которого наш церковный Собор избрал на эту должность в 2018 году. Руководить Церковью входит в его обязанности, но делать он этого в Эстонии не может. Поэтому стараемся каждый на своем месте быть для него здесь помощниками, чтобы церковная жизнь продолжалась. – Недавно одна наша читательница звонила на открытый телефон газеты, переживала по поводу Церкви и предположила, что митрополит мог бы „проводить службы по Скайпу“. – Иногда, действительно, хотелось бы услышать знакомый голос в совместной молитве. Но если мы говорим о нашей главной службе – о Литургии, то понятно, что ни видео, ни звук не могут заменить самой общей службы и причащения из одной Чаши. Так что для нас вынужденный отъезд нашего митрополита из Эстонии – это действительно больно и скорбно. По интернет-­каналам тоже общаемся, но это – не то. Это так же, как смотреть по телевизору кулинарную программу, сыт от этого не будешь. – Представители государственной власти принуждают разорвать все канонические связи с Московским Патриархатом, конфликт не заканчивается. Что делать прихожанам в этой ситуации неопределенности? – Прихожанам мы советуем пребывать в молитвах. Канонические границы Церквей часто не совпадают с государственными границами. Это нормально. Для государства естественно следить за порядком в стране. Если Церковь этот порядок не нарушает и нарушать не собирается, а наоборот, молится „о Богохранимей стране нашей, о властях и воинстве ея“, свидетельствуя о желании мира стране, то, кажется, с этим бороться нет надобности. – Как реагировать на нападки на Церковь и нарративы, которые транслируют в прессе некоторые политики и общественные деятели? – Справедливости ради, следует отметить, что среди огромного количества публикаций в прессе, хотя и не часто, но все же встречаются попытки честно разобраться в ситуации самим и донести объективную информацию до читателей. Так же и со стороны некоторых политиков и общественных деятелей изредка можно видеть добросовестное и ответственное отношение к вопросам, касающимся ЭПЦ МП. Но преобладает, к сожалению, иной подход. Иногда это, несомненно, – осознанная дискредитация нашей Церкви, а порой такое впечатление, что человек хоть и говорит сущую нелепицу, но не со зла. Как же нам быть в такой ситуации?