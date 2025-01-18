ФОТО и ВИДЕО | Войска РФ нанесли удар по Киеву. Погибли четыре человека

По его словам, в результате атаки в Шевченковском районе загорелось нежилое здание, а также выбило окна и произошло задымление в подъезде жилого дома, пишет „Медуза“.

Кроме того, поврежден вход на станцию метро „Лукьяновская“, ее закрыли для пассажиров. Также в районе поврежден трубопровод водоснабжения. Местные паблики публикуют видео затопленных улиц.

Начальник городской военной администрации Киева Тимур Ткаченко заявил, что в результате российского удара по Киеву в Шевченковском районе погибли четыре человека, еще трое ранены. По его словам, обломки сбитых снарядов упали в Деснянском и Голосеевском районах.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в ходе атаки РФ на Киев частично разрушены административное здание, бизнес-центр и магазин, поврежден магистральный водопровод и десять автомобилей.

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