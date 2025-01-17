ФОТО И ВИДЕО | Участвующие в патрулированию Балтийского моря корабли НАТО прибыли в Таллинн

В Таллинне бросили якорь два корабля НАТО, принимающие участие в патрулировании Балтийского моря в рамках операции „Балтийский страж“. Это корабли королевского флота Нидерландов Tromp (возглавляет эскадру) и Luymes.

У фрегата и команды Tromp большой опыт в патрулировании морских пространств, а также есть и боевой опыт, полученный в боях с сомалийскими пиратами. Здесь же они займутся охраной наших подводных коммуникаций.

„Мы можем следить за тем, что происходит под водой. В рамках НАТО у нас представлены различные типы кораблей, воздействовать на цели под водой – это не наша специализация, но как часть группы НАТО по борьбе с минными угрозами, мы можем применять те же самые методы, что и против мин, чтобы, например, инспектировать подводную инфраструктуру“, – объяснил капитан фрегата „Тромп“ Эрик Кокс.

Несмотря на то, что первая постоянная группа противоминных сил НАТО выполняет здесь задачу патрулирования, нужно учитывать, что это боевая группа НАТО, которая при необходимости может применить силу.

О старте операции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил в начале недели на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки.

В рамках миссии будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолеты. По словам генсека, также развернут небольшой флот военно-морских беспилотников, а НАТО будет работать с союзниками над интеграцией национальных средств наблюдения для усиления защиты важнейших объектов подводной инфраструктуры.

НАТО не сообщает подробности о количестве судов

Рютте сообщил, что НАТО увеличило свое присутствие за последние два года, но план „Балтийский часовой“, о котором было объявлено сегодня, включает дополнительные суда, самолеты для морского наблюдения и дроны для мониторинга морских зон. Рютте не стал конкретизировать количество сколько судов, направляемых в регион, поскольку их число будет меняться из недели в неделю. Кроме того, НАТО не хочет раскрывать точные данные враждебным государствам.

Рютте также подчеркнул важность строгого соблюдения законов. Он отметил, что Финляндия уже продемонстрировала, что твердые действия в рамках закона возможны: „Капитаны судов должны понимать, что потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, включая возможную высадку на берег, конфискацию судна и арест“, — добавил генсек НАТО.

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