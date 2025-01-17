Продавцы предупредили о скором росте цен на важнейший строительный материал

Тоомас Пяртель сказал, что цены на древесину каждый раз утверждаются на квартал вперёд, поэтому в начале года существенного роста цен не произойдёт. „Весь последний год цена на древесину оставалась стабильной, колебания были в пределах всего десяти процентов. При этом спрос на строительную древесину довольно высокий. Что касается объёмов продаж, то в прошлом году её было продано на десять процентов больше, чем годом ранее. Древесина – довольно выгодный строительный материал в сравнении с другими, к тому же, её более широкое использование поддерживается „зелёными“ тенденциями“, – сказал Пяртель.

„Какие цены будут во втором квартале, мы пока не знаем, но на них окажут большое влияние аукционы древесины, проводимые RMK, а также аналогичные аукционы в соседних странах, и уже известно, что объёмы сократятся. В конце года RMK выставил на аукцион ограниченные объёмы древесины, и большинству желающих купить её просто не удалось, так что работу лесопилок будет ограничивать нехватка сырья, что очевидно приведёт к повышению цен“, – сказал Пяртель.

„Бревенчатые материалы из России больше поступать не будет. Аналогичные проблемы сейчас есть и в Финляндии, где на крупных лесопилках также ощущается дефицит сырье – главным образом еловой древесины – и уже сократились объёмы производства. Сосновая древесина всегда пользуется меньшим спросом, и её пока достаточно“, – продолжил Пяртель.

„В то же время, в Европе экономика и, соответственно, спрос на материалы начинают восстанавливаться – снижение ставки Euribor благоприятно отразилось на строительной и девелоперской деятельности, и, с учётом продолжающейся инфляцией, мы, вероятно, можем ожидать некоторого повышения цен на древесину во втором квартале года“, – добавил Пяртель.

По словам председателя правления Puumarket, цены на строительную древесину сейчас почти на 50% ниже уровня 2022 года, цены на общестроительные материалы также оставались стабильными в течение всего прошлого года. „Ценовая конкуренция среди продавцов усилилась, и это выгодно для заказчиков. Проще стало и с тем, что касается рабочей силы, – многие строители вернулись из Финляндии, и найти хороших работников стало значительно менее затратно, чем в последние годы“, – описал состояние строительного рынка Пяртель.

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