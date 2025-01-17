В Нымме открылся первый детский сад с бассейном(1)
Сегодня было торжественно открыто новое здание Таллиннского детского сада „Мяннику“ по адресу Краави, 4. В новом энергоэффективном здании создана современная учебная среда для 224 детей.
Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что Таллинн продолжает строить и проектировать детские сады, улучшая условия для развития и обучения детей. „Открытый сегодня детский сад „Мяннику“ отличается тем, что это первое дошкольное учреждение с бассейном в районе Нымме. Это поможет маленьким жителям города приобрести базовые навыки безопасного пребывания в воде“, – заявил Яаму.
„Мы создаем возможности для занятий плаванием и в других образовательных учреждениях, чтобы предоставить детям лучшие условия для формирования привычки физической активности и умения плавать. Уверен, что навыки, полученные в раннем детстве, способствуют развитию ребенка и ведут к будущим спортивным достижениям. Как известно, эстонский пловец Ивар Стуколкин получил золотую и бронзовую медали на Олимпийских играх, однако эти достижения относятся к 1980-му году“, – добавил Яаму.
Старое здание детского сада „Мяннику“, введенное в эксплуатацию в 1963 году и относящееся к типу H, было снесено, поскольку не соответствовало современным требованиям, и его ремонт не был целесообразным. На его месте построено современное двухэтажное здание с десятью группами для 224 детей.
Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что открытие нового здания детского сада – важный шаг в модернизации дошкольных учреждений и создании лучших условий для всестороннего развития детей. „Качественное и разнообразное дошкольное образование является фундаментом будущих достижений ребенка, а образовательное пространство играет ключевую роль. Поэтому Таллинн стремится обеспечить современную и вдохновляющую учебную среду. Новое здание детского сада „Мяннику“ является прекрасным примером того, как современная среда поддерживает творческий потенциал и активный образ жизни детей“, – заявил Яшин.
„Несмотря на то, что сегодня в Таллинне открыли еще одно новое здание детского сада, нельзя забывать, что в столице более 80 детских садов нуждаются в модернизации в течение ближайших десяти лет. В текущем году городская управа должна обеспечить наличие четкого плана по ремонту детских садов, – добавил Яшин.
Участок по адресу Краави, 4 расположен в исторически ценной части района Нымме, поэтому при проектировании нового здания учитывалась существующая застройка. Бассейн и вспомогательные помещения были размещены в подземном этаже, чтобы площадь первого этажа здания осталась неизменной. Цветовое оформление нового дома выполнено в тонах, соответствующих району – использованы светлое и темное дерево, а также ржаво-оранжевый цвет. При планировании наружного освещения было уделено внимание тому, чтобы оно не вызывало светового загрязнения.
Директор детского сада „Мяннику“ Эвелин Пайо уверена, что для развития и обучения счастливых детей создана лучшая среда. „В нашем детском саду имеются вдохновляющие помещения, способствующие развитию и творчеству детей: групповые комнаты, просторный актовый зал, спортивный зал, классы по кулинарии и робототехнике, зимний сад и игровые домики в рекреационной зоне. Для всесторонней поддержки созданы необходимые помещения для опорных специалистов и условия для приема детей с ограниченными возможностями передвижения“, – сказала Пайо.
Во дворе сада установлено спортивное и игровое оборудование для активных занятий и игр. Во внутреннем дворе создан дорожный городок, стадион и горка для катания на санках. Каждая группа может пользоваться учебным огородом. В качестве особого решения построена современная сцена, на которой можно проводить открытые мероприятия и концерты. Также созданы парковочные места для велосипедов, часть из которых находится под навесами. На территории детского сада предпочтение отдано естественному озеленению.
Новое здание спроектировала компания Nord Projekt OÜ. Строительство осуществило предприятие Fund Ehitus OÜ, а надзор собственника – Tallinna Linnaehituse AS. Общая стоимость инвестиций составила около 9,3 миллионов евро с учетом НСО.