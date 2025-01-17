В Нымме открылся первый детский сад с бассейном

Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что Таллинн продолжает строить и проектировать детские сады, улучшая условия для развития и обучения детей. „Открытый сегодня детский сад „Мяннику“ отличается тем, что это первое дошкольное учреждение с бассейном в районе Нымме. Это поможет маленьким жителям города приобрести базовые навыки безопасного пребывания в воде“, – заявил Яаму.

„Мы создаем возможности для занятий плаванием и в других образовательных учреждениях, чтобы предоставить детям лучшие условия для формирования привычки физической активности и умения плавать. Уверен, что навыки, полученные в раннем детстве, способствуют развитию ребенка и ведут к будущим спортивным достижениям. Как известно, эстонский пловец Ивар Стуколкин получил золотую и бронзовую медали на Олимпийских играх, однако эти достижения относятся к 1980-му году“, – добавил Яаму.

Старое здание детского сада „Мяннику“, введенное в эксплуатацию в 1963 году и относящееся к типу H, было снесено, поскольку не соответствовало современным требованиям, и его ремонт не был целесообразным. На его месте построено современное двухэтажное здание с десятью группами для 224 детей.

Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что открытие нового здания детского сада – важный шаг в модернизации дошкольных учреждений и создании лучших условий для всестороннего развития детей. „Качественное и разнообразное дошкольное образование является фундаментом будущих достижений ребенка, а образовательное пространство играет ключевую роль. Поэтому Таллинн стремится обеспечить современную и вдохновляющую учебную среду. Новое здание детского сада „Мяннику“ является прекрасным примером того, как современная среда поддерживает творческий потенциал и активный образ жизни детей“, – заявил Яшин.