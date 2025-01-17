В квартире найдено тело мужчины. Задержаны трое подозреваемых в убийстве

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что это был 38-летний мужчина, у которого нашли колотую рану.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Лийны Пикма, для расследования случившегося Идаская префектура начала уголовное делопроизводство по статье об убийстве. В качестве подозреваемых задержали 32-летнюю женщину и 42- и 35-летнего мужчин, которые до произошедшего употребляли алкоголь вместе с убитым.

„Поскольку уголовное делопроизводство в начальной стадии и сбор доказательств только идет, нельзя исключить, что в ходе следствия может измениться квалификация преступления. Прокуратура примет решение относительно ходатайства об аресте подозреваемых в ближайшие дни“, - сказала Пикма.