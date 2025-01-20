Варе: „Если Трамп прогнется под Путина, инвестиционная привлекательность Эстонии ухудшится“

Тарифная война

Экономические вопросы играют ключевую роль в политике Дональда Трампа, и их влияние неизбежно отразится на нас, говорит политолог. „Основной фактор — тарифная война, которую Трамп планирует начать с Евросоюзом. Мы, как часть единого европейского рынка, неизбежно ощутим её последствия, даже если они не будут прямыми, нравится нам это или нет. Например, через ограничения на экспорт и импорт товаров, как наших, так и Соединенных Штатов. Более того, косвенные последствия будут ощущаться через наших торговых партнеров, таких как Германия, Швеция и Финляндия“.