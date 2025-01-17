Исследование: при потере дохода каждый третий трудоспособный житель Эстонии не сможет продержаться более месяца

„Разрыв между отношением людей к финансам и их реальным поведением продолжает расти. Хотя большинство жителей Эстонии считает накопления важными, 68% респондентов откладывают менее 10% своего дохода. К сожалению, низкий уровень сбережений делает жителей Эстонии очень уязвимыми перед неожиданными“, — отметил руководитель подразделения инвестиционных услуг LHV Сандер Пиккель.

Наибольшая финансовая неуверенность наблюдается среди людей в возрасте 25–34 лет, из которых 41% смогут продержаться без дохода всего месяц. В возрастной группе 35–49 лет этот показатель составляет 37%, а среди людей старше 50 лет — 26%.

Создание финансовой подушки — ключ к стабильности

Эксперты рекомендуют создать финансовую подушку, которая в случае необходимости позволит покрывать расходы хотя бы в течение трёх месяцев. „Финансовый резерв важен для того, чтобы быть готовым к непредвиденным расходам, будь то медицинские расходы, ремонт дома или потеря работы. Подушка безопасности помогает сохранить привычный уклад жизни хотя бы на короткий срок в сложной ситуации“, — пояснил Пиккель.

Исследование показало, что сбережения, покрывающих расходы на три месяца и более, сегодня есть лишь 30% трудоспособных жителей Эстонии. В 2022 году этот показатель составлял 48%. Особенно заметен спад в группе 35–49 лет, где только 24% имеют сбережения больше, чем на три месяца. Среди 25–34-летних этот показатель равен 29%, а среди людей старше 50 лет — 37%.

Влияние роста стоимости жизни

Резкий рост стоимости жизни в последние годы существенно снизил объем сбережений жителей Эстонии. При этом многие мифы о накоплениях и инвестициях сохраняются. „Регулярные и автоматизированные взносы в подходящий накопительный инструмент — один из самых эффективных и разумных способов укрепить финансовую стабильность“, — заявил Пиккель.