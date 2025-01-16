Министерство планирует знакомить с переходом на эстоноязычное обучение за 100 000 евро

„Переход на обучение на эстонском языке – одна из важнейших реформ для Эстонии. Ее влияние распространяется не только на сферу образования, но и на все общество“, – сказала руководитель коммуникации по переходу на эстоноязчное обучение в Министерстве образования и науки Анна Тислер-Лаврентьев.

„Переход, начавшийся в детских садах, а также в первых и четвертых классах в 2024 году, является важным шагом, который создает основу для качественного образования для всех детей, расширяет возможности на рынке труда и способствует социальной сплоченности. Для реализации столь масштабных изменений важно, чтобы в процессы было вовлечено как можно больше экспертов“, – сказал Тислер-Лаврентьев.

„Целью государственного тендера является поиск коммуникационного партнера для Министерства образования и науки, который поможет осуществить коммуникационные мероприятия, направленные на ознакомление общественности с вопросами перехода к образованию на эстонском языке. В сотрудничестве с министерством деятельность будет включать в себя, прежде всего, разработку визуального оформления, производство фото- и видеоматериалов, а также проведение кампаний в социальных сетях. То есть тех работ, которые обычно заказываются со стороны, если в самом министерстве нет специалиста, ответственного за соответствующую работу“, – добавила Тислер-Лаврентьев.

„Тендер также предусматривает написание креативных писем, разработку коммуникационных сообщений, написание статей, привлечение авторитетных лиц, что необходимо для осуществления более масштабных коммуникационных мероприятий“, – сказала Тислер-Лаврентьев.

Заинтересованные могут принять участие в рамочном тендере на сумму 100 000 евро, подав заявку до 27 января.

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