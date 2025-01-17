Мнение
17.01.2025, 19:45

Коробейник ответил соцдему: ваша партия умалчивает о налоговых льготах для богатых

 
Андрей Коробейник
Андрей Коробейник
Андрей Коробейник
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В своей статье социал-демократ Марк Герассименко попытался „развенчать“ экономическую политику Центристской партии. Однако по мере прочтения выясняется, что вместо развенчания его статья является комбинацией выдумок и манипуляций, пишет Андрей Коробейник, заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу (Центристская партия).

Остановлюсь только на пяти случаях вольного обращения с фактами.

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