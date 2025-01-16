Глава МИД Маргус Цахкна: решение правительства Байдена — ошибка, которую нужно быстро исправить

„Совершенно неприемлемо, что правительство Джо Байдена решило ограничить доступ к технологиям искусственного интеллекта для значительного числа стран-членов ЕС и союзников по НАТО, в том числе Эстонии, - сказал Цахкна. - У этого решения будет непосредственное влияние на уже имеющиеся в работе или планируемые в Эстонии и других странах-членах ЕС разработки по созданию защищенного и надежного искусственного интеллекта и его приложений“.

По словам Цахкна, Эстония находится на передовых позициях в мире по применению инновационных решений во всем обществе и делится своими знаниями и опытом в глобальном масштабе. „При развитии искусственного интеллекта ясно, что государства должны еще больше сотрудничать друг с другом, а не создавать ограничения на поставку технологий в страны-союзники“, - считает эстонский министр.

„ЕС функционирует как общий рынок, и в сфере научно-технической деятельности нам, будучи единым целы и вместе с США, легче противостоять ненадежным технологиям и глобальным силам“, - сказал Цахкна.

„Эстония находится в контакте с властями США и Европейской комиссией, чтобы обеспечить скорейшее исправление допущенной ошибки“, - заверил глава МИД ЭР.

Эстония не входит в число „ближайших союзников“

В понедельник правительство США сообщило, что вводит новые ограничения на экспорт таких высокотехнологичных чипов, которые используются для обучения моделей искусственного интеллекта (AI). Согласно объяснению США, более жесткие меры необходимы для обеспечения национальной безопасности, чтобы Китай и другие соперники не смогли догнать западные страны в гонке AI. По новым правилам страны мира разделяются на три категории, в первую из которых входят США и 18 их ближайших союзников.

Более половины стран-членов НАТО, на основе этого решения, не выходят в круг „ближайших союзников и партнеров“ США. В то же время в числе 18 „ближайших союзников“ значатся не входящие в НАТО страны — Япония, Южная Корея и Австралия.