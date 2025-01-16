Подорожала на 240%! Департамент конкуренции проверит обоснованность платы за подключение Imatra Elekter AS

В сетевой компании Imatra Elekter AS, которая действует в волости Виймси и Ляэнемаа, в начале января сообщили, что с 1 февраля этого года цена ампера, на основе которой в определенной зоне рассчитывается плата за подключение и изменение условий при подключении к сети и увеличении номинала предохранителя, повысится с нынешних 92,72 евро до 315,36 евро (включая налог с оборота), что составляет рост в 240%.