Экономика
16.01.2025, 14:50

Подорожала на 240%! Департамент конкуренции проверит обоснованность платы за подключение Imatra Elekter AS

 (1)
Компания Imatra Elekter работает в волости Виймси и Ляэнемаа. Фото иллюстративное.
Компания Imatra Elekter работает в волости Виймси и Ляэнемаа. Фото иллюстративное.
ФОТО: Sawat Banyenngam | Shutterstock.com via PuzzlePix

Департамент конкуренции начал процедуру проверки обоснованности затрат новых амперных тарифов Imatra Elekter AS, которые будут введены с 1 февраля, и направило оператору сетевой компании на предоставление уточняющих данных.

В сетевой компании Imatra Elekter AS, которая действует в волости Виймси и Ляэнемаа, в начале января сообщили, что с 1 февраля этого года цена ампера, на основе которой в определенной зоне рассчитывается плата за подключение и изменение условий при подключении к сети и увеличении номинала предохранителя, повысится с нынешних 92,72 евро до 315,36 евро (включая налог с оборота), что составляет рост в 240%.

„Новые цены ампера будут применяться к предложениям о подключении, сделанным на основании ходатайств о подключении, которые приняты с 1 февраля 2025 года. Предложения о подключении, которые сделаны на основании ходатайств о подключении, принятых до этой даты, составляются с учетом действующих в настоящее время цен ампера“, - пишет Imatra Elekter AS на своем сайте.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии