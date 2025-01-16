16.01.2025, 14:50
Подорожала на 240%! Департамент конкуренции проверит обоснованность платы за подключение Imatra Elekter AS(1)
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
Департамент конкуренции начал процедуру проверки обоснованности затрат новых амперных тарифов Imatra Elekter AS, которые будут введены с 1 февраля, и направило оператору сетевой компании на предоставление уточняющих данных.
В сетевой компании Imatra Elekter AS, которая действует в волости Виймси и Ляэнемаа, в начале января сообщили, что с 1 февраля этого года цена ампера, на основе которой в определенной зоне рассчитывается плата за подключение и изменение условий при подключении к сети и увеличении номинала предохранителя, повысится с нынешних 92,72 евро до 315,36 евро (включая налог с оборота), что составляет рост в 240%.
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