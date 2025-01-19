Экономика
19.01.2025, 16:45

Что-то пошло не так: LHV сталкивается с трудностями при продаже пенсионных фондов в торговых центрах

 (34)
Вахур Валлисту стал руководителем LHV Varahaldus в 2019 году, когда ему было 30 лет.
Вахур Валлисту стал руководителем LHV Varahaldus в 2019 году, когда ему было 30 лет.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

За последние два года американский фондовый рынок вырос почти на 45%, что поставило эстонские пенсионные фонды перед выбором: следовать за стремительно растущим рынком или придерживаться более консервативной стратегии. LHV Varahaldus выбрал умеренный подход, из-за чего сейчас явно уступает конкурентам, особенно индексным фондам. Однако в штаб-квартире компании в небоскрёбе City Plaza в центре Таллина верят, что ситуация может измениться.

За последние два года американский фондовый рынок вырос почти на 45%, что поставило эстонские пенсионные фонды перед выбором: следовать за стремительно растущим рынком или придерживаться более консервативной стратегии. LHV Varahaldus выбрал умеренный подход, из-за чего сейчас явно уступает конкурентам, особенно индексным фондам. Однако в штаб-квартире компании в небоскрёбе City Plaza в центре Таллина верят, что ситуация может измениться.

„Мы сознательно решили не ориентироваться на технологический сектор в наших пенсионных фондах в последние годы“, — объясняет председатель правления LHV Varahalduse AS Вахур Валлисту.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (34)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии