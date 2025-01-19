Что-то пошло не так: LHV сталкивается с трудностями при продаже пенсионных фондов в торговых центрах

За последние два года американский фондовый рынок вырос почти на 45%, что поставило эстонские пенсионные фонды перед выбором: следовать за стремительно растущим рынком или придерживаться более консервативной стратегии. LHV Varahaldus выбрал умеренный подход, из-за чего сейчас явно уступает конкурентам, особенно индексным фондам. Однако в штаб-квартире компании в небоскрёбе City Plaza в центре Таллина верят, что ситуация может измениться.