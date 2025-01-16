16.01.2025, 11:00
Пропавшая в Тапа 14-летняя девочка сама вышла на связь
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просила помощи в поиске девочки, которая 15 января в полдень ушла из Валгейыэского учебного центра в Тапа и до сих пор не вернулась.
В среду около 13:00 14-летняя Лизете покинула учебное заведение в городе Тапа и направилась на запланированную встречу в том же городе. Однако после встречи девочка не вернулась в школу, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. По одной из версий, девочка могла находиться в Тарту, но не исключены и другие регионы.
Через некоторое время после появления новость о том, что ее разыскивают, Лизете сама вернулась домой, и родители отвезли ее обратно в учебное заведение.