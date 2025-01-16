Пропавшая в Тапа 14-летняя девочка сама вышла на связь

В среду около 13:00 14-летняя Лизете покинула учебное заведение в городе Тапа и направилась на запланированную встречу в том же городе. Однако после встречи девочка не вернулась в школу, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. По одной из версий, девочка могла находиться в Тарту, но не исключены и другие регионы.