ЧП и криминал
16.01.2025, 11:00

ФОТО | Пропала 14-летняя девочка. Полиция просит помощи

 
14-летняя Лизете пропала в Тапа.
14-летняя Лизете пропала в Тапа.
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поиске девочки, которая 15 января в полдень ушла из Валгейыэского учебного центра в Тапа и до сих пор не вернулась.

В среду около 13:00 14-летняя Лизете покинула учебное заведение в городе Тапа и направилась на запланированную встречу в том же городе. Однако после встречи девочка не вернулась в школу, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. По одной из версий, девочка может находиться в Тарту, но не исключены и другие регионы.

Лизете среднего роста, стройного телосложения. У нее волосы черного цвета и она носит очки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о девочке, позвонить по телефону 112.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

  • Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

  • Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

  • Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.

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