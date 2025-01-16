16.01.2025, 11:00
ФОТО | Пропала 14-летняя девочка. Полиция просит помощи
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поиске девочки, которая 15 января в полдень ушла из Валгейыэского учебного центра в Тапа и до сих пор не вернулась.
В среду около 13:00 14-летняя Лизете покинула учебное заведение в городе Тапа и направилась на запланированную встречу в том же городе. Однако после встречи девочка не вернулась в школу, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. По одной из версий, девочка может находиться в Тарту, но не исключены и другие регионы.
Лизете среднего роста, стройного телосложения. У нее волосы черного цвета и она носит очки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о девочке, позвонить по телефону 112.