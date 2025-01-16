В США ограбили дом российских хоккеистов

В субботу, 11 января, в доме российского хоккеиста Евгения Малкина произошла кража со взломом. В тот день команда „Питтсбург Пингвинз“ проводила матч против „Оттавы“, завершившийся поражением со счётом 0:5.

Злоумышленники проникли в его жильё и вскрыли сейф, в то время как сигнализация и камеры видеонаблюдения не работали. Среди украденных предметов оказались чемпионские перстни, которые Малкин заработал в составе „Питтсбург Пингвинз“ в 2009, 2016 и 2017 годах, победив в розыгрышах Кубка Стэнли — самого престижного трофея в заокеанском хоккее.

Чемпионские перстни в НХЛ вручаются не только игрокам, но и тренерам, а также персоналу команд, ставших обладателями Кубка Стэнли. Эта традиция существует и в других североамериканских профессиональных лигах, таких как НБА и НФЛ, где победители получают кольца, символизирующие их достижения.

Полиция округа подтвердила, что ведет расследование по факту кражи со взломом в этом районе. Евгений Малкин признал факт ограбления, но не раскрыл подробности происшествия. На данный момент неизвестно, были ли украдены другие ценные вещи, помимо перстней.

Евгению Малкину 38 лет. Он был выбран клубом „Питтсбург Пингвинз“ в первом раунде драфта 2004 года под вторым номером. С сентября 2006 года Малкин выступает за „Питтсбург“, где за время своей карьеры провёл 1187 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1329 очков (506 голов и 823 передачи). В плей-офф российский хоккеист также продемонстрировал отличные результаты, набрав 180 очков (67 голов и 113 передач) в 177 играх.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 42 матча в составе „Питтсбурга“, набрав 33 очка (8 голов и 25 передач). В общей сложности на его счету 1187 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 1329 результативных баллов (506 голов и 823 передачи).

В конце ноября прошлого года дом нападающего Тайлера Сегина был ограблен. Игрок „Далласа“, который выбывает до конца сезона из-за тяжёлой травмы, не делал публичных комментариев относительно происшествия и продолжает восстанавливаться.

Из жилища Тайлера Сегина в Техасе воры вынесли украшения и часы на общую сумму 500 тысяч долларов.

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