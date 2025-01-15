В Курессааре ищут 12-летнюю девочку. Она не дошла до школы и пропала(1)
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 12-летней девочки, местонахождение которой неизвестно с полудня и семья которой не может с ней связаться.
Утром Хелена как обычно пошла в школу в городе Курессааре, но, по словам одноклассников, не пришла на урок. Ее телефон отключен, информации о местонахождении на данный момент нет. В 11 часов утра девушка была в универмаге Сааремаа, но куда она оттуда пошла, неизвестно.
Полиция связалась с одноклассниками, семьей и родственниками девочки, но о ней никто ничего не знает.
Рост Хелены около 160 см. У нее длинные темные волосы. Она одета в белую куртку-пуховик и серые джинсы, с собой у девочки черный рюкзак.
Полиция просит всех, кто в среду видел, в каком направлении двигалась девочка, или знает, где она может быть, сообщить об этом в Центр тревоги телефону 112.
Если неожиданно пропал (не выходит на связь) близкий вам человек, то в первую очередь нужно сообщить об этом в полицию.
Ежегодно полиция получает тысячи сообщений о людях, которые ушли из дома, пропали или заблудились на местности. В 98% случаев поиски разрешаются быстро и человека находят живым. В 2% требуются масштабные поиски, примерно в половине из этих случаев пропавших находят живыми.
Если пропал ваш близкий, то первое сообщение должно быть в полицию, особенно, если речь идет о несовершеннолетнем или пожилом человеке. Общаясь с полицией, вся информация должна быть максимально честная. Когда полиция получает сообщение о пропавшем человеке, анализируется вся имеющаяся информация и на после анализа информации начинаем поиски. Помните, что в Эстонии нет никаких временных требований по началу поисков.
Тревожным знаком является то, когда пропадает человек, который обычно так не поступает. Например, если вашего пожилого супруга нет дома к „Актуальной камере“, которую вы всегда смотрите вместе, он не отвечает на звонки или телефон оставлен дома, вы обеспокоены, позвоните в полицию. Если выяснится, что с человеком все в порядке, то также сообщите об этом в полицию по номер 112 и поиски будут прекращены. Чем раньше поступит информация в полицию, тем лучше.
Если вы хотите дать объявление в социальные сети, то обязательно надо проконсультироваться с полицейскими о том, в каком виде и в каком объеме будет разумно выдавать личную информацию, фото и пр. При необходимости и с разрешения близких полиция обращается с просьбой о помощи в поисках человека к общественности через СМИ и свои каналы в социальных сетях. Сообщениями полиции можно делиться, так как это проверенная и согласованная с близкими информация. Когда человек найден, мы сообщаем об этом в своим каналах и в СМИ, просим удалить эти cообщения из СМИ сообщения и фото, чтобы помочь человеку и/или его близким восстановить нормальный ритм жизни или, в случае, если человека нашли неживым, постараться обеспечить близким необходимый покой и приватность.
Что делать, если вы увидели пропавшего человека?
Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.
Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.
Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).
От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.