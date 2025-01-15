В Курессааре ищут 12-летнюю девочку. Она не дошла до школы и пропала

Утром Хелена как обычно пошла в школу в городе Курессааре, но, по словам одноклассников, не пришла на урок. Ее телефон отключен, информации о местонахождении на данный момент нет. В 11 часов утра девушка была в универмаге Сааремаа, но куда она оттуда пошла, неизвестно.

Полиция связалась с одноклассниками, семьей и родственниками девочки, но о ней никто ничего не знает.

Рост Хелены около 160 см. У нее длинные темные волосы. Она одета в белую куртку-пуховик и серые джинсы, с собой у девочки черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто в среду видел, в каком направлении двигалась девочка, или знает, где она может быть, сообщить об этом в Центр тревоги телефону 112.

Если неожиданно пропал (не выходит на связь) близкий вам человек, то в первую очередь нужно сообщить об этом в полицию.

Ежегодно полиция получает тысячи сообщений о людях, которые ушли из дома, пропали или заблудились на местности. В 98% случаев поиски разрешаются быстро и человека находят живым. В 2% требуются масштабные поиски, примерно в половине из этих случаев пропавших находят живыми.

Если пропал ваш близкий, то первое сообщение должно быть в полицию, особенно, если речь идет о несовершеннолетнем или пожилом человеке. Общаясь с полицией, вся информация должна быть максимально честная. Когда полиция получает сообщение о пропавшем человеке, анализируется вся имеющаяся информация и на после анализа информации начинаем поиски. Помните, что в Эстонии нет никаких временных требований по началу поисков.

Тревожным знаком является то, когда пропадает человек, который обычно так не поступает. Например, если вашего пожилого супруга нет дома к „Актуальной камере“, которую вы всегда смотрите вместе, он не отвечает на звонки или телефон оставлен дома, вы обеспокоены, позвоните в полицию. Если выяснится, что с человеком все в порядке, то также сообщите об этом в полицию по номер 112 и поиски будут прекращены. Чем раньше поступит информация в полицию, тем лучше.