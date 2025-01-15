15.01.2025, 17:24
В Силламяэ задержали мужчину с пистолетом(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В минувшую субботу, 11 января, в Силламяэ на улице Виру произошел инцидент с участием вооруженного мужчины.
По словам очевидцев, мужчина находился во дворе жилого дома с пистолетом в руках и ожидал свою знакомую. Сообщается, что во время инцидента также были слышны выстрелы.
На место происшествия прибыл полицейский патруль, который задержал стрелявшего. По данным Департамента полиции и погранохраны, у мужчины был обнаружен стартовый пистолет, который изъяли для хранения.
По данному случаю начато производство для выяснения всех обстоятельств.