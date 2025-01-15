ЧП и криминал
15.01.2025, 17:24

В Силламяэ задержали мужчину с пистолетом

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Фотография носит иллюстративный характер
Фотография носит иллюстративный характер
ФОТО: Politsei | Delfi Meedia

В минувшую субботу, 11 января, в Силламяэ на улице Виру произошел инцидент с участием вооруженного мужчины.

По словам очевидцев, мужчина находился во дворе жилого дома с пистолетом в руках и ожидал свою знакомую. Сообщается, что во время инцидента также были слышны выстрелы.

На место происшествия прибыл полицейский патруль, который задержал стрелявшего. По данным Департамента полиции и погранохраны, у мужчины был обнаружен стартовый пистолет, который изъяли для хранения.

По данному случаю начато производство для выяснения всех обстоятельств.

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