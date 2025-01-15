„Тондираба“ извинился за неубранный снег у ледового холла

В субботу основная парковка ледового холла „Тондираба“ была относительно чистой, но полностью забита из-за большого наплыва болельщиков. На боковой парковке уборка снега не проводилась, и автомобили передвигались только по узкой колее. Многие машины застревали, создавая пробки, а водители и прохожие со всех сторон помогали их вытолкнуть.

В воскресенье количество болельщиков уменьшилось, но ситуация с парковкой осталась неизменной — уборка снега так и не была проведена.

Корреспондент RusDelfi сделал запрос по вопросу уборки снега на боковой парковке в ледовом холле „Тондираба“.

„Данная парковочная зона представляет собой отдельный участок, предназначенный для строительства бассейна, который ранее был обременён правом застройки, а с 01.01.2025 снова находится под управлением города. Ледовый холл „Тондираба“ руководствовался практической необходимостью в обслуживании парковочной зоны вокруг своего здания – основная парковка перед зданием обслуживается регулярно, так как ежедневно занята, а боковая парковка, необходимая обычно во время крупных мероприятий в здании, обслуживается перед проведением мероприятий.

Ледовый холл „Тондираба“, оценивая количество посетителей молодёжного чемпионата мира по хоккею, пришёл к выводу, что для данного мероприятия использование боковой парковки не требуется, поэтому уборка парковки не была заказана. Однако разразившаяся снежная буря затруднила парковку перед зданием, из-за чего некоторые клиенты направились к заснеженным боковым парковкам. Приносим извинения за возникшие неудобства у клиентов. На данный момент боковая парковка очищена и открыта для посетителей молодёжного чемпионата мира по хоккею до 17 января, а вся парковочная зона будет также открыта для следующих крупных соревнований — чемпионата Европы по фигурному катанию ISU, который пройдет с 28 января по 2 февраля“, - ответил представитель „Тондираба“ Роланд Антон Ранд.

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