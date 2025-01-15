Госконтроль: из всех объектов, поставляющих электроэнергию в Эстонию, до сих пор только к одному установлены четкие требования в части физической защиты

В ходе аудита Министерство внутренних дел не смогло объяснить постфактум, почему в то время не было принято решение о присвоении статуса объектов государственной обороны другим объектам, хотя согласно методике оценки существовали и другие объекты такого же уровня важности. Чиновники, участвовавшие в этом процессе, больше не работают в Министерстве внутренних дел, и у министерства не осталось документов, касающихся процесса принятия решений.

Министерство климата (до середины 2023 года за электроснабжение отвечало Министерство экономики и коммуникаций) и Министерство внутренних дел не видели необходимости дополнения списка объектов государственной обороны, связанных с оказанием жизненно важной услуги электроснабжения, с 2017 года, когда этот единственный объект, важный с точки зрения электроснабжения, получил статус объекта государственной обороны.

По результатам аудита Госконтроль дал ряд рекомендаций министру климата и министру внутренних дел, например, предложил провести комплексную оценку необходимости отнесения объектов, которые занимаются электроснабжением, к объектам государственной обороны. Определение объекта электроснабжения как постоянного объекта государственной обороны должно по правилам начинаться с Министерства климата, задача которого – получить от поставщиков жизненно важных услуг информацию об объектах, необходимых для предоставления услуг, проанализировать полученную информацию и передать предложения Министерству внутренних дел, которое принимает решение о необходимости установления статуса постоянного объекта государственной обороны. Решение о присвоении статуса объекта государственной обороны принимает Правительство Республики.

Для объектов, не отнесенных к объектам государственной обороны, пока не существует специальных и четко определенных требований по обеспечению физической безопасности. Предприятия сферы электроэнергетики годами решали и продолжают решать сами, какие меры физической защиты являются наиболее целесообразными. Элементарные меры были приняты, но некоторые из них оказались слабее по сравнению с требованиями, установленными в отношении объекта государственной обороны. В то же время эти объекты тоже важны для обеспечения электроснабжения Эстонии.

Однако, по мнению Госконтроля, нет необходимости в обязательном порядке выделять эти объекты в качестве объектов государственной обороны, исходя только из соображений, чтобы предприятия, обеспечивающие электроснабжение Эстонии, применяли бы принципы физической защиты, которые аналогичны тем, которые используются для защиты объектов национальной обороны. Но Госконтроль рекомендовал Министерству климата собирать существенную информацию об угрозах физических нападений, а также о мерах противодействия возможным нападениям и передавать ее предприятиям сферы электроснабжения. Таким образом, предприятия могут использовать эту информацию для выбора и реализации соответствующих мер по защите конкретного объекта.

Министр климата и министр внутренних дел ответили, что пересмотр и обновление списка объектов государственной обороны запланировано провести в 2025 году. Они также отметили, что электроэнергетическое предприятие может применять принципы, аналогичные тем, которые применяются к объектам государственной обороны, также к тем критически важным объектам, которые не определены как объекты государственной обороны.

Госконтроль подчеркивает, что поскольку минимальные и дополнительные меры безопасности объектов государственной обороны не являются публичной информацией, министр внутренних дел и министр климата должны сначала найти способ ознакомить с этими мерами электроэнергетические предприятия и, при необходимости, проконсультировать их по вопросам их применения.

В ходе аудита Госконтроль оценил, как оператор основной сети AS Elering, оператор системы распределения Elektrilevi OÜ и производитель электроэнергии AS Enefit Power подготовились к физическим нападениям на важные объекты, поставляющие электроэнергию. Аудиторская выборка Госконтроля включала пять объектов (в действительности таких объектов больше), из которых один, объект AS Elering, был определен как объект государственной обороны, связанный с оказанием критически важных услуг, а четыре были определены самими электроэнергетическими предприятиями в их анализах рисков непрерывности деятельности как объекты, необходимые для осуществления критически важных видов деятельности.

Госконтроль проверил в ходе аудита, были ли приняты меры по обеспечению безопасности важных объектов, обеспечивающих снабжение Эстонии электроэнергией. Перебои в подаче электроэнергии оказывают очень серьезное влияние на функционирование государства, другие жизненно важные услуги и население. Поэтому важно обеспечить физическую безопасность критически важных объектов, поставляющих электроэнергию. В ходе аудита рассматривались внешние физические нападения, каковыми могут быть, например, вандализм, кража, переход волеизъявления в массовое неорганизованное нападение, нападение отдельного лица, спланированное нападение (внезапное нападение, детонация взрывного устройства и пр.), опасное отправление (письмо, посылка и т. д.), нападение через вентиляцию, нападение спецназа или лиц с военной подготовкой.

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