В среду цены на электроэнергию резко вырастут впервые с начала декабря

В утренние часы электроэнергия подорожает во всем регионе Балтийского моря. С 9 до 10 утра мегаватт-час в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии будет стоить более 300 евро. Однако после этого динамика цен существенно изменится, поскольку в Финляндии начнет усиливаться ветер.

Fingrid прогнозирует значительное увеличение мощности выработки энергии ветра в Финляндии - с 600 МВт утром до 7000 МВт в течение дня. Это напрямую отразится на ценах на электроэнергию: в то время как в странах Балтии до вечера цена будет оставаться выше 200 евро за мегаватт-час, в Финляндии она упадет ниже 10 евро.

В странах Балтии цены будут оставаться высокими в течение всего дня, поскольку из-за повреждения подводного кабеля EstLink 2 поступление недорогой электроэнергии из Финляндии в наш регион ограничено. Таким образом, среднесуточная цена в Эстонии, Латвии и Литве составит около 150 евро за МВт·ч, в то время как в Финляндии она будет более чем в три раза ниже - 43,44 евро за МВт·ч, благодаря использованию энергии ветра.

В последний раз электроэнергия стоила так дорого в Эстонии 12 декабря, когда цена составляла 154,74 евро за мегаватт-час.

Финcкий Elering: ремонт Estlink 2 сложен и обойдется дорого

По словам главы подразделения финской Fingrid Киммо Непола, ремонтные работы по состоянию на конец декабря рассчитаны на семь месяцев и обойдутся в десятки миллионов евро.

„Масштабы ущерба еще выясняются, и оценивается, как разумно его устранить и какую технику использовать“, — пояснил Непола Ilta-Sanomat. Хотя роль руководителя ремонтных работ отведена Fingrid, ремонтные работы проводятся в тесном сотрудничестве с Elering. Переговоры по поводу судна, необходимого для ремонта, продолжаются. „Есть разные варианты, в зависимости от наличия кораблей и их возможности отремонтировать кабель“, — пояснил Непола, подтвердив при этом, что финский корабль использоваться не будет.

Затраты на работы, составляющие десятки миллионов, делятся поровну между эстонскими и финскими системными администраторами.

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