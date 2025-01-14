Михал: рост цен связан не только с налогами, но и с улучшением уровня жизни и ростом зарплат

„Позитивные сигналы наблюдаются уже в показателях конца прошлого и начала текущего года, особенно в сфере экспорта, что особенно важно для ориентированной на экспорт экономики Эстонии: заметно улучшились экономические перспективы наших ключевых экспортных партнеров в Скандинавии – Швеции и Финляндии. Важно и снижение ставки Euribor, которая не зависит от текущей деятельности правительства – это снижение означает, что у населения и предприятий остается больше свободных средств для инвестиций и потребления, если они примут такое решение.

Цифры прошлого года показывают, что брутто-зарплата выросла на 7,8%, средняя пенсия выросла чуть больше чем на 10%, а потребительские цены выросли на 3,5% – значит, люди могут позволить себе купить больше, чем раньше.

Если посмотреть на такую позицию, то я бы сказал так: действительно, что касается роста цен – если кто-то где-то приписывает рост цен только повышению налогов, то это не так. Рост цен в Эстонии на протяжении многих лет гораздо больше связан с ростом зарплат – это означает, что если мы хотим, чтобы наши зарплаты росли, чтобы мы сами жили лучше (а это происходит), то это неизбежно отражается и на ценах.

В целом, экономика начинает расти, пусть и не спеша, уровень жизни постепенно улучшается, естественно, в спокойном темпе, и определенно рост цен связан не только с налогами, а скорее во многом с улучшением нашего уровня жизни и ростом зарплат“.

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