Нуждаетесь в социальном и муниципальном жилье? Придется заново оценить потребность в помощи

Жилье, находящееся в собственности города и предоставляемое для проживания, делится на социальное и муниципальное. Цель изменения порядка заключалась в упорядочивании и модернизации принципов предоставления жилья.

Согласно действующему порядку, городское жилье предоставляется трем целевым группам:

• жителю города, нуждающемуся в социальной помощи, чья потребность в помощи была предварительно оценена отделом социального обеспечения районной управы;

• сотрудникам, необходимым для развития города (например, работникам управляемых городом культурных учреждений, учителям, докторантам, водителям автобусов и трамваев, спасателям и полицейским, а также врачам, медсестрам и др.);

• лицам, нуждающимся во временном жилом помещении, чье жилье стало непригодным для проживания по причине чрезвычайного происшествия.

Также городское жилье по-прежнему предоставляется в пользование вынужденным квартиросъемщикам при условии выполнения условий договора аренды. Договор аренды социального либо муниципального жилья заключаются на срок до трех лет (исключением являются вынужденные квартиросъемщики, чьи договоры действуют до пяти лет).

Социальное жилье является частью предоставляемых городом социальных услуг. Жилье может использовать житель города, нуждающийся в помощи и не способный самостоятельно обеспечить себя жильем по причине социально-экономической ситуации или инвалидности.

Социальное жилье предоставляется в том случае, если отдел социального обеспечения районной управы предварительно оценил потребность лица в помощи и принял решение о предоставлении услуги по обеспечению жильем. Если потребность заявителя в помощи прекращается, то прекращается и право на пользование городским социальным жильем.

Социальное жилье предоставляется в пользование максимум на три года, после чего проводится новая оценка потребности в помощи.