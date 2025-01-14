Больше всего досталось „Правым“. Смотрите, сколько пожертвований получили эстонские партии в последнем квартале!

Крупнейшим спонсором „Правых“ стал предприниматель Райн Лыхмус, пожертвовавший парти 60 000 евро. Вторым по величине жертвователем стал Рауль Кирьянен с 30 000 евро.

Партия Isamaa за этот же период получила в общей сложности 125 500 евро пожертвований. Самый большой вклад в четвертом квартале внес банкир Парвел Пруунсильд, пожертвовав 100 000 евро. Заместитель председателя партии по Таллиннскому округу Ахти Калликорм пожертвовал Isamaa 6000 евро, а члены Isamaa Каспар Кокк и Рийна Солман пожертвовали по 3000 евро каждый.

В четвертом квартале Партия реформ получила в общей сложности 33 800 евро пожертвований. Самое крупное — 10 000 евро — поступило от предпринимателя Неэме Таммиса. Сийм Каллас пожертвовал 4000 евро.

Центристской партии было пожертвовано 9300 евро. Депутат Европейского парламента Яак Мадисон пожертвовал 1400 евро, а депутат Европейского парламента Яна Тоом пожертвовала 1300 евро. Анастасия Коваленко-Кылварт, Михкель Ундрест и Лаури Лаатс поддержали партию суммой в 1000 евро каждый.

Социал-демократам было пожертвовано 47 700 евро. Самое крупное пожертвование в размере 5000 евро сделал заместитель председателя партии Лаури Паэвеэр, а вице-мэр Тарту Леммит Каплински помог партии, пожертвовав 1200 евро.

Эстонские националисты и консерваторы (ERK) собрали пожертвований на сумму 14 900 евро. Председатель партии Сильвер Куусик оказал поддержку в размере 1500 евро, Рейн Тали пожертвовал 1000 евро.

В четвертом квартале политическая партия Eesti 200 получила в виде пожертвований в общей сложности 5400 евро. Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин поддержал партию 900 евро, а вице-мэр Маргот Роозе 600 евро.

В четвертом квартале прошлого года партия „Зеленые Эстонии“ получила пожертвований на сумму 1600 евро.

По состоянию на вечер понедельника Эстонская консервативная народная партия (EKRE) еще не представила отчет о доходах и поступлениях за четвертый квартал прошлого года.

Крайний срок предоставления отчетов был вчера, 13 января.

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