Экономика
14.01.2025, 13:30

В конце года в Эстонии купили рекордное число автомобилей. Проявился и эффект, противоположный идее автоналога

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Автодилер: этот год будет одним из самых сложных

Если в декабре прошлого года в автосалонах было слышно, как откупоривают шампанское в честь удачного бизнеса, то в этом году, как ожидается, поводов для радости будет меньше, пишет Ärileht.

Конец года принес автодилерам рекордно много работы. Показатели продаж превзошли все ожидания, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на целых 109,5%. Последние договоры оформляли даже в вечерние часы 31 декабря. Всё потому, что за новое транспортное средство не надо было вносить плату за регистрацию, которая добавляет к цене несколько сотен, если не тысяч евро.

Месячные продажи за декабрь у компании Amserv стали самыми высокими за последние 15 лет. Основная цель введения налога на моторные транспортные средства — ориентировать людей при покупке автомобиля на более экологичный выбор. Хотя общая эстонская статистика продаж подтверждает эти ожидания, из результатов Amserv видно, что в конце года было куплено большое количество машин с дизельным двигателем.

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