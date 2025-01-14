14.01.2025, 13:30
В конце года в Эстонии купили рекордное число автомобилей. Проявился и эффект, противоположный идее автоналога(17)
Автодилер: этот год будет одним из самых сложных
Если в декабре прошлого года в автосалонах было слышно, как откупоривают шампанское в честь удачного бизнеса, то в этом году, как ожидается, поводов для радости будет меньше, пишет Ärileht.
Конец года принес автодилерам рекордно много работы. Показатели продаж превзошли все ожидания, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на целых 109,5%. Последние договоры оформляли даже в вечерние часы 31 декабря. Всё потому, что за новое транспортное средство не надо было вносить плату за регистрацию, которая добавляет к цене несколько сотен, если не тысяч евро.
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