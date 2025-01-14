В конце года в Эстонии купили рекордное число автомобилей. Проявился и эффект, противоположный идее автоналога

Конец года принес автодилерам рекордно много работы. Показатели продаж превзошли все ожидания, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на целых 109,5%. Последние договоры оформляли даже в вечерние часы 31 декабря. Всё потому, что за новое транспортное средство не надо было вносить плату за регистрацию, которая добавляет к цене несколько сотен, если не тысяч евро.