Экономика
15.01.2025, 16:10

Евро и доллар: один к одному. Что это значит для экономики?

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Карлис Пургайлис
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

2025 год только начался, и продолжаются интересные тенденции на финансовых рынках, начавшиеся в последнем квартале предыдущего года. Одна из этих тенденций - ослабление евро по отношению к доллару США. С начала октября 2024 года евро потерял 7,4% своей стоимости по отношению к доллару, и на сегодня курс приближается к паритету - 1 к 1, пишет Delfi.lv.

Курс евро по отношению к доллару за последнее время существенно упал, что может привести к к росту повседневных расходов каждого человека. Это беспокоит и должностных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку потенциально может привести к росту инфляции – важнейшего показателя при принятии решений о базовых процентных ставках. Аналитики ожидают, что в ближайшем будущем курс евро продолжит колебаться.

Надо отметить, что ослабление евро продолжается уже некоторое время, особенно после выборов президента США. С 5 ноября 2024 года курс евро по отношению к доллару снизился на 2,6%. Весьма вероятно, что евро продолжит слабеть и достигнет паритета к концу января, то есть сразу после инаугурации Дональда Трампа. Важно отметить, что на сегодня не наблюдается видимого снижения курса евро по отношению к другим валютам. То есть речь идет об укреплении доллара, а не об общем ослаблении евро.

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