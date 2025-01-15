Евро и доллар: один к одному. Что это значит для экономики?

Курс евро по отношению к доллару за последнее время существенно упал, что может привести к к росту повседневных расходов каждого человека. Это беспокоит и должностных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку потенциально может привести к росту инфляции – важнейшего показателя при принятии решений о базовых процентных ставках. Аналитики ожидают, что в ближайшем будущем курс евро продолжит колебаться.

Надо отметить, что ослабление евро продолжается уже некоторое время, особенно после выборов президента США. С 5 ноября 2024 года курс евро по отношению к доллару снизился на 2,6%. Весьма вероятно, что евро продолжит слабеть и достигнет паритета к концу января, то есть сразу после инаугурации Дональда Трампа. Важно отметить, что на сегодня не наблюдается видимого снижения курса евро по отношению к другим валютам. То есть речь идет об укреплении доллара, а не об общем ослаблении евро.