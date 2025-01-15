Евро и доллар: один к одному. Что это значит для экономики?(1)
2025 год только начался, и продолжаются интересные тенденции на финансовых рынках, начавшиеся в последнем квартале предыдущего года. Одна из этих тенденций - ослабление евро по отношению к доллару США. С начала октября 2024 года евро потерял 7,4% своей стоимости по отношению к доллару, и на сегодня курс приближается к паритету - 1 к 1, пишет Delfi.lv.
Курс евро по отношению к доллару за последнее время существенно упал, что может привести к к росту повседневных расходов каждого человека. Это беспокоит и должностных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку потенциально может привести к росту инфляции – важнейшего показателя при принятии решений о базовых процентных ставках. Аналитики ожидают, что в ближайшем будущем курс евро продолжит колебаться.