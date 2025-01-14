Количество безработных в Эстонии превысило отметку в 50 000 человек

По состоянию на 12 января, на учете в Кассе по безработице стояли 50 562 человека – на 600 с небольшим больше, чем неделей ранее: уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,2% до 7,3% от экономически активного населения.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он подскочил с 12,8% до 12,9%, а общее число безработных в Ида-Вирумаа составляет 7432 человека.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 4%. В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,8%. Без работы в столичном регионе остаются 23 676 человек, большинство из них – жители Таллинна.

При этом рост безработицы с ноября по март является сезонным явлением, которое наблюдается ежегодно.

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