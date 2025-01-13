ВИДЕО | Просмотр телефона за рулем стоил водителю автобуса работы. Полиция возбудила дело

В пятницу вечером обеспокоенный гражданин сделал замечание водителю общественного автобуса, чтобы тот не сидел за рулём в телефоне. Однако водитель не прислушался к замечанию и на сегодняшний день лишён своей должности, а также находится под расследованием полиции.