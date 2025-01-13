ЧП и криминал
13.01.2025, 20:47

ВИДЕО | Просмотр телефона за рулем стоил водителю автобуса работы. Полиция возбудила дело

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Кадр из видео
Кадр из видео
ФОТО: @eetnaviation | TikTok

В пятницу вечером обеспокоенный гражданин сделал замечание водителю общественного автобуса, чтобы тот не сидел за рулём в телефоне. Однако водитель не прислушался к замечанию и на сегодняшний день лишён своей должности, а также находится под расследованием полиции.

В видео, распространяющемся в социальных сетях, ситуация зафиксирована с точной датой и временем. Это произошло 10 января в 19:00, когда пассажир обратил внимание на водителя автобуса, который своим поведением поставил под угрозу жизни пассажиров.

Пассажир сделал замечание водителю. „Пожалуйста, убери телефон во время движения“, — сказал он. Пассажир несколько раз повторил свои слова, но водитель к нему не прислушался. „Закрой рот!“ — ответил водитель молодому пассажиру.

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