13.01.2025, 20:47
ВИДЕО | Просмотр телефона за рулем стоил водителю автобуса работы. Полиция возбудила дело(29)
ФОТО: | TikTok
В пятницу вечером обеспокоенный гражданин сделал замечание водителю общественного автобуса, чтобы тот не сидел за рулём в телефоне. Однако водитель не прислушался к замечанию и на сегодняшний день лишён своей должности, а также находится под расследованием полиции.
В видео, распространяющемся в социальных сетях, ситуация зафиксирована с точной датой и временем. Это произошло 10 января в 19:00, когда пассажир обратил внимание на водителя автобуса, который своим поведением поставил под угрозу жизни пассажиров.
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