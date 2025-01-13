13.01.2025, 18:36
Из-за погоды вертолет не взлетел, помощь опоздала, и ребенок умер(16)
ФОТО: | Õhtuleht
Маленький пациент из Курессааре не успел добраться до больницы на материке и скончался, потому что вертолет не смог вылететь из-за неподходящих погодных условий.
Звонок из больницы Курессааре в авиаподразделение полиции и пограничной охраны (PPA) поступил 23 декабря в 18:45. К сожалению, погодные условия были такими, что вертолет не смог вылететь, чтобы помочь ребенку в критическом состоянии. Еще утром того же дня, около 13:00, полеты выполнялись.
Уже подписаны?