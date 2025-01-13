ЧП и криминал
13.01.2025, 18:36

Из-за погоды вертолет не взлетел, помощь опоздала, и ребенок умер

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Eesti Ekspress
Вертолеты авиаотряда всегда готовы спасать людей, но при температуре, близкой к нулю, они не могут летать
Вертолеты авиаотряда всегда готовы спасать людей, но при температуре, близкой к нулю, они не могут летать
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

Маленький пациент из Курессааре не успел добраться до больницы на материке и скончался, потому что вертолет не смог вылететь из-за неподходящих погодных условий.

Звонок из больницы Курессааре в авиаподразделение полиции и пограничной охраны (PPA) поступил 23 декабря в 18:45. К сожалению, погодные условия были такими, что вертолет не смог вылететь, чтобы помочь ребенку в критическом состоянии. Еще утром того же дня, около 13:00, полеты выполнялись.

Руководитель авиаподразделения PPA Рейн Йыевеэр объясняет, что на вертолетах можно летать в очень сложных условиях, и все пилоты подразделения обучены летать в тяжелых условиях, например, при штормовой погоде во время морских спасательных операций. Однако вертолеты не могут летать, когда температура близка к нулю.

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