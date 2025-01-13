Из-за погоды вертолет не взлетел, помощь опоздала, и ребенок умер

Звонок из больницы Курессааре в авиаподразделение полиции и пограничной охраны (PPA) поступил 23 декабря в 18:45. К сожалению, погодные условия были такими, что вертолет не смог вылететь, чтобы помочь ребенку в критическом состоянии. Еще утром того же дня, около 13:00, полеты выполнялись.

Руководитель авиаподразделения PPA Рейн Йыевеэр объясняет, что на вертолетах можно летать в очень сложных условиях, и все пилоты подразделения обучены летать в тяжелых условиях, например, при штормовой погоде во время морских спасательных операций. Однако вертолеты не могут летать, когда температура близка к нулю.