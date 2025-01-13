13.01.2025, 14:55
Новому директору канцелярии президента подняли зарплату(16)
ФОТО: Pexels.com
Президент Эстонии Алар Карис повысил заработную плату главе своей канцелярии Кристе Зибо. Согласно приказу Кариса, с 1 января этого года зарплата Зибо составляет 5500 евро в месяц.
До этого размер ее ежемесячного оклада был равен 5000 евро, пишет RusERR.
Криста Зибо возглавила канцелярию президента в сентябре 2024 года, сменив в этой должности Пеэпа Яхило, который после трех лет работы в Кадриорге решил вернуться на службу в Министерство иностранных дел Эстонии.