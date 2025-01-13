Новости Эстонии
13.01.2025, 14:55

Новому директору канцелярии президента подняли зарплату

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

Президент Эстонии Алар Карис повысил заработную плату главе своей канцелярии Кристе Зибо. Согласно приказу Кариса, с 1 января этого года зарплата Зибо составляет 5500 евро в месяц.

До этого размер ее ежемесячного оклада был равен 5000 евро, пишет RusERR.

Криста Зибо возглавила канцелярию президента в сентябре 2024 года, сменив в этой должности Пеэпа Яхило, который после трех лет работы в Кадриорге решил вернуться на службу в Министерство иностранных дел Эстонии.

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