Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро

Södra планирует завершить продажу своих владений в этом регионе в течение текущего года.

Представитель Södra Skog Петер Карлссон заявил в своем сообщении, что их миссия сосредоточена на обслуживании лесов членов организации, а не на владении лесами. „Именно поэтому мы инициировали процесс передачи лесных владений в странах Балтии и сейчас находимся в поиске подходящего покупателя. Однако мы не торопимся“.

Если Södra продаст свои активы в Эстонии одним махом, это, несомненно, станет крупной сделкой, отметил руководитель Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья.

Вялья подчеркнул, что это является частью устойчивой тенденции как в лесном секторе, так и в Эстонии в целом. „Иностранный капитал скорее ищет возможности для выхода из Эстонии, а не приходит сюда в большем объеме“, – сказал он.

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