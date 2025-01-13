Новые санкции США против РФ привели к взлету цен на нефть

Цены на нефть в понедельник, 13 января, достигли максимума за последние месяцы на фоне новых санкций США против российского нефтяного сектора. Так, цена на эталонную марку Brent подскочила почти на два процента до $81,49 за баррель, что стало самым высоким показателем с конца августа 2024 года.

В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала до $78,39 за баррель, превысив рекордные значения октября.

Новые санкции США из-за войны России против Украины

В связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины США объявили о новых санкциях в отношении российского энергетического сектора 10 января. В санкционный список в числе прочих включили „Газпром нефть“ и „Сургутнефтегаз“, десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют нефтью из РФ.

Директор американского Национального экономического совета Далип Сингх назвал меры „самыми значительными“, предположив, что рестрикции могут ежемесячно стоить России миллиарды долларов.

МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что ограничения вводятся „даже ценой риска дестабилизации мировых рынков“, и пообещал, что Москва ответит на санкции.

Ранее мы писали, что цена на сырую нефть на мировом рынке продолжает расти, поскольку спрос и прогнозы в его отношении увеличиваются как в Азии, так и в Америке. В то же время некоторые аналитические агентства прогнозируют, что средняя цена нефти Brent в этом году окажется ниже, чем в прошлом.

Основные причины роста цен на сырую нефть, достигших максимального за последние три недели уровня, связаны со снижением добычи в странах ОПЕК и ожиданиями увеличения спроса в Китае.

Рост цен на сырую нефть на мировом рынке также был обусловлен снижением добычи в России. Цель ОПЕК+ для России в декабре составляла 9,949 миллиона баррелей нефти в сутки, однако фактическая добыча оказалась ниже целевого показателя, составив 8,971 млн баррелей. Это снижение произошло после двух месяцев роста добычи в России.

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