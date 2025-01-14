Жесткие решения Таллинна. Больная раком женщина получила уведомление об окончании срока аренды муниципального жилья

Так, в тяжелом положении, в частности, оказалась жительница муниципального дома на Раадику, которая ведет тяжелую борьбу с раком, перешедшим в третью стадию. Хотя в декабре она получила уведомление о том, что срок ее аренды истек в мае, и подала заявку на продление, она до сих пор не получила ответа. „Я не знаю, куда мне идти!“ — говорит обеспокоенная женщина, которая проходит химиотерапию, перенесла несколько операций и ждет новых. А теперь еще живет в неопределенности относительно того, какое решение будет принято по ее вопросу, будет ли и каким образом учитываться статус двух детей, все еще живущих с ней. Ее единственный доход — пособие по нетрудоспособности в размере 600 евро.