Новости Эстонии
14.01.2025, 09:55

Жесткие решения Таллинна. Больная раком женщина получила уведомление об окончании срока аренды муниципального жилья

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Некоторым жильцам муниципальных зданий на улице Раадику грозит выселение
Некоторым жильцам муниципальных зданий на улице Раадику грозит выселение
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Законно ли то, что делает город? Первые споры дошли до суда, канцлер права рассматривает возможность возбуждения процедуры проверки.

Установленный управой Таллинна новый порядок предоставления муниципальных квартир действует автоматически: под него подпадают не только новые заявители, но и все нынешние жильцы. Сначала приходит решение, а потом нуждающемуся приходится начинать доказывать необходимость помощи и спорить с городом.

Так, в тяжелом положении, в частности, оказалась жительница муниципального дома на Раадику, которая ведет тяжелую борьбу с раком, перешедшим в третью стадию. Хотя в декабре она получила уведомление о том, что срок ее аренды истек в мае, и подала заявку на продление, она до сих пор не получила ответа. „Я не знаю, куда мне идти!“ — говорит обеспокоенная женщина, которая проходит химиотерапию, перенесла несколько операций и ждет новых. А теперь еще живет в неопределенности относительно того, какое решение будет принято по ее вопросу, будет ли и каким образом учитываться статус двух детей, все еще живущих с ней. Ее единственный доход — пособие по нетрудоспособности в размере 600 евро.

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