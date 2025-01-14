14.01.2025, 09:55
Жесткие решения Таллинна. Больная раком женщина получила уведомление об окончании срока аренды муниципального жилья(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Законно ли то, что делает город? Первые споры дошли до суда, канцлер права рассматривает возможность возбуждения процедуры проверки.
Установленный управой Таллинна новый порядок предоставления муниципальных квартир действует автоматически: под него подпадают не только новые заявители, но и все нынешние жильцы. Сначала приходит решение, а потом нуждающемуся приходится начинать доказывать необходимость помощи и спорить с городом.
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