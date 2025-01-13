На минувшей неделе электричество на бирже в Эстонии было в восемь раз дороже, чем в Финляндии

В течение недели с 6 по 12 декабря средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила около 9,8 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило около 9 центов, средний биржевой тариф увеличился на 7,7%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была такой же, как в Эстонии. В Финляндии тариф был в 8 раз ниже - 1,2 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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