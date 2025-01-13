Конец эпохи: легендарный Валерий Бондаренко покинул нарвский „Транс“

Валерий Бондаренко занял должность руководителя молодежной работы в нарвском „Трансе“ в январе 2019 года. За пять лет работы он четыре раза исполнял обязанности главного тренера основной команды клуба, последний раз весной прошлого года после увольнения Алексея Еременко, руководя командой в семи матчах.

Валерий Бондаренко за время работы в „Трансе“ стал обладателем серебряных медалей чемпионата Эстонии 2006 года, двух Суперкубков Эстонии (2007 и 2008), а также выиграл два Кубка Эстонии (2019 и 2023).

„Мы выражаем искреннюю благодарность Валерию Георгиевичу за его значительный вклад в развитие нарвского футбола и преданность делу!“ – опубликовал клуб на своем официальном сайте.

В интервью RusDelfi в 2023 году Валерий Бондаренко рассказал о своей работе с юношескими тренерами и игроками, подчеркивая важность взаимодействия с командой и ее игроками. Он тогда отмечал, что важно не только работать с тренерами, но и понимать проблемы игроков, беседовать с ними и помогать в их развитии. Также Бондаренко подчеркивал, что тренеры должны быть не только профессиональными в плане подготовки тренировок, но и юридически грамотными, учитывая законы, касающиеся защиты молодежи.

Кроме того, он отмечал, что тренеры должны обучать молодых игроков не только спортивным навыкам, но и важным аспектам жизни, таким как питание, режим, а также поддерживать контакт с родителями и школой. Все эти компоненты играют важную роль в воспитании молодого человека.

За свою долгую тренерскую карьеру Бондаренко возглавлял нарвский „Транс“ в разные периоды: 1997–1998, 2000, 2004–2008, 2009–2010 и 2013–2014 годы. Помимо этого, он работал с рядом эстонских команд, включая „Норма“, „Садам“, „Левадия“, „Калев“ (Силламяэ), „Тарвас“ (Раквере) и „Нымме Калью“. За пределами Эстонии Бондаренко тренировал финский клуб РоПС, шведский „Сюрианска“ и российский „Локомотив“ из Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день нарвский „Транс“ — единственный клуб, представляющий город Нарва и уезд Ида-Вирумаа, который играет в Премиум Лиге Чемпионата Эстонии. Команда принимала участие в еврокубках 18 раз, что является рекордом среди эстонских клубов, уступая только „Флоре“ и „Левадии“. С 1992 года „Транс“ неизменно выступает в Премиум Лиге, наряду с таллинской „Флорой“, будучи одной из команд, которые провели все сезоны с момента основания лиги.

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