Бондаренко, вернувший нарвский клуб в Европу, огорчен: в маленьких городах Эстонии есть уютные стадионы, а „Кренгольм“ не ремонтировали лет 50(4)
В субботу нарвский „Транс“ обыграл действующего чемпиона - „Флору“ - и в третий раз выиграл Кубок Эстонии. У клуба из Ида-Вирумаа на финал были заявлены сразу два главных тренера - Сергей Терехов, возглавляющий команду с начала сезона, и Валерий Бондаренко, под чьим руководством кубок был завоеван и в 2019 году. Корреспондент RusDelfi поговорил с Бондаренко о том, не тесно ли двум специалистам на одной скамейке.
70-летний Валерий Бондаренко еще недавно руководил работой с молодежью в нарвском „Трансе“, но после не совсем удачного старта сезона пришел на выручку совсем юному по тренерским меркам Терехову. Свою карьеру родившийся в Таллинне Бондаренко начал в еще советское время, потом приводил „Норму“ к первому чемпионству после восстановления независимости Эстонии, входил в тренерский штаб сборной Эстонии по футболу, работал в России („Локомотив-НН“), Финляндии („РоПС“) и Швеции („Сюрианска“), но судьба неизменно возвращала его в Нарву, с которой тренер вновь завоевал кубок страны.
Прошло несколько дней после завоевания трофея, каково это - обыграть действующего чемпиона страны?
Знаете, как-то сложно на этот вопрос однозначно ответить. Ну хорошо, а если бы на месте „Флоры“ был бы не чемпион, а любой другой клуб? Дело не в сопернике, а в том, что именно мы смогли сделать, вот это важно. Главное, что команда выиграла финал, завоевала Кубок, получила право играть в еврокубках. Вот, по моему, самый главный лейтмотив.
Я могу вам сказать так: это не первый мой Кубок. И честно скажу, когда это происходит впервые, то, наверное, любым тренером овладевают особые эмоции. Когда успех повторяется, наверное, тренер уже как-то себя ощущает иначе. Так что я в первую очередь был рад за ребят. Они одержали эту важную победу.
Последний раз „Транс“ выигрывал Кубок Эстонии тоже под вашим руководством. Вас специально перед матчем вернули в тренерский штаб. Что вы такое говорите игрокам, как мотивируете?
Спросите это у президента клуба (Николай Бурдаков - прим. RusDelfi). У нас была договоренность с президентом клуба на три игры. Я руководитель по работе с молодежью в „Трансе“ и сейчас продолжаю свою работу, которая мне очень нравится. Я должен был войти в тренерский состав и постараться найти какие-то правильные методы для того, чтобы команда выглядела достойно в финале, постаралась выиграть, что мы и сделали. Может быть, я вас разочарую, но у нас просто шла ежедневная работа, мы постепенно, шаг за шагом готовились к финалу. Мы хотели донести до игроков какие-то определенные моменты, которые хотели бы в них видеть. Важно, чтобы игроки смогли реализовать наши задумки на поле, чтобы это все работало в полную меру. И я считаю, что у нас это получилось.
Поэтому я очень благодарен игрокам за то, что они всё правильно приняли и выполнили свою работу. Ясное дело, что любой тренер все-таки всегда подчеркивает значимость подобных матчей. Возможно, кто-то считает, что тренер обязательно должен какую-то зажигательную речь произнести. Нет, просто наша задача была в том, чтобы донести до игроков, настолько это значимый матч. У игроков был шанс на завоевание титула и возможность сыграть в еврокубке. Поэтому тут не надо было ни мотивировать как-то, ни слишком долго все это объяснять. Я думаю, что любой игрок, который находится в профессиональной команде, это и сам все прекрасно понимает.
А до этого финала вы были в тренерском штабе основной команды?
Нет, я вошел в тренерский штаб за две недели до финала. Разговоров о том, чтобы снова возглавить команду, не было. Главным тренером является Сергей Терехов. Да, в некоторых протоколах писали о двух главных тренерах в нашей команде. Этим сейчас никого не удивишь, в Эстонии были и есть клубы, где два главных тренера (“Калев“, „Левадия“). Такие примеры можно встретить и на мировом уровне. Например, сборную Швеции возглавляли два именитых тренера (Томми Седерберг и Ларс Лагербек - прим. RusDelfi).
Хотели бы возглавить основную команду на постоянной основе?
Мой приход был связан с тем, чтобы команда достойно сыграла в финале. Что значит достойно сыграть? Конечно, надо было постараться выиграть. Но как будет в дальнейшем, этого я не знаю.
Если говорить о вашем опыте и об опыте Терехова, то вы бы могли бы подготовить команду к еврокубкам?
Трудно сказать, что и как будет. Наверное, нам лучше говорить о том, чего нам уже удалось достичь, потому что команда все-таки не совсем удачно стартовала в чемпионате Эстонии. Конечно, всем нам и, в частности, президенту клуба хотелось бы видеть команду значительно выше в таблице („Нарва-Транс“ занимает 8-е место из 10 команд с 13-ю набранными очками - прим. RusDelfi). Кубок Эстонии позволил нам участвовать в еврокубках. Раньше бывало так, что независимо от того, как сложится финал Кубка, обе команды уже обеспечивали себе места в еврокубках. Сейчас обязательно нужно быть обладателем Кубка, чтобы играть в еврокубках.
Как Терехов отнесся к вашему назначению. Был ли между вами какой-то разговор?
Могу вам сказать, что у нас абсолютно нормальная совместная творческая работа. Поэтому не ищите здесь каких-то подводных камней. В общем, когда ты видишь перед собой цель, то ты идешь к этой цели.
Как команду встретили в Нарве?
Мы вернулись во втором часу ночи. Поэтому нас уже никто особо не встречал. Никаких празднований пока еще не было. И, наверное, это правильно, потому что прежде всего нужно думать о следующей игре, а не о том, как праздновать. Кто начинает думать о празднике, тот праздника не дожидается.
Что по вашему мнению значит эта победа и выход в еврокубки для Нарвы?
Вы знаете, я думаю, что любой город, чей клуб выиграл трофей, должен гордиться таким достижением. Посмотрите, что в Латвии произошло. Казалось бы, чемпионат мира по хоккею проводится в стране уже не первый год, а какие эмоции. Латвия добилась такого успеха, у них был такой всенародный праздник, даже выходной день назначили. Что значит наша победа в финале для Нарвы? Ну, не думаю, что в Нарве сделают выходной по этому поводу. Но хотелось бы, чтобы такие моменты, которые произошли с командой, когда она попала в число сильнейших футбольных клубов Эстонии и вышла на европейский уровень, вносили изменения в жизнь города, в сознание местных жителей и в сознание руководства города.
Говоря про руководство города, вы намекаете на стадион?
Мы не один раз пытались сделать так, чтобы матч еврокубков был проведен в Нарве. Но у нас нет таких условий, которые ставит УЕФА. Для того, чтобы провести матч на стадионе „Кренгольм“, который не ремонтировали на протяжении, наверное, 50 лет, нужно выполнить ряд условий. Это касается инфраструктуры, самого стадиона, покрытия и так далее. Масса всяких проблем. Да, у нас был один сезон, когда сюда приезжал инспектор УЕФА, который нас очень обнадежил, что матч будет проведен в Нарве. Я видел условия, в принципе, их реально было выполнить. И через две недели мы получили ответ, что нет, матч не будет проведен в Нарве.
Стадион Кренгольм:
Болельщики вынуждены ехать на еврокубковый матч в другой город (в 2019 году „Транс“ играл матч Лиги Европы в Раквере - прим. RusDelfi). Клуб должен позаботиться о том, чтобы болельщики смогли добраться до места проведения матча и вернуться. Вот если бы еврокубковый матч проводился в Нарве, то была бы совсем другая атмосфера. Можно было бы и как-то город приукрасить, было бы шумно и празднично. Таких мероприятий в Нарве не так много, нам их очень не хватает.
Сейчас тоже будете в Раквере играть?
Видимо, болельщики „Транса“ будут вынуждены ехать на игру в Раквере, где есть стадион, соответствующий современным требованиям, уютный, с очень хорошим покрытием. Там проводятся матчи и юношеских, и женских сборных. Он соответствует всем критериям, которые необходимы. В Раквере почему-то смогли построить великолепную спортивную базу, а в Нарве нет. У них и волейбол, и баскетбол развиваются на высоком уровне. Их футбольная команда не играет в высшей лиге, но у них такой хороший стадион.
Этот момент должен как-то все-таки затронуть руководство города: нам нужно что-то делать со стадионом. Потому что даже в самых маленьких городах Эстонии есть очень уютные стадионы.
У Тарту прекрасный стадион с освещением. У Пярну прекрасный и очень уютный стадион, а их команда собирает аншлаг на трибунах. В Вильянди есть нормальный стадион. В Выру неплохой стадион. Во многих маленьких городах есть уютные стадионы, а в Ида-Вирумаа почему-то нет.
И нет стремления иметь у себя действительно красивый стадион, чтобы на него было приятно приходить болельщикам. Почему у нас, допустим, магазины современные, красивые, например, торговый центр „Астри“. А почему бы не сделать тоже такой красивый стадион, который будет привлекать внимание уже только одним своим видом? Это же самая лучшая реклама для города.
Я работал в Швеции. Там практически в каждом городе великолепные футбольные стадионы. И поэтому футбол в Швеции развивается. А на каких стадионах мы играем? Где мы тренируемся, в каких условиях мы находимся? Это все взаимосвязано.
Футбольный клуб „Транс“ неоднократно занимал призовые места в Премиум-Лиге. Как вы считаете, чего не хватает клубу и Нарве, чтобы снова быть в топ-5 эстонского футбола?
Один из моментов - это свои воспитанники, свои игроки. Мы и взяли сейчас курс на то, чтобы как можно больше воспитанников из юношеского футбола продолжали оставаться здесь и хотели бы играть на профессиональном уровне. Когда в Нарве играют наши мальчишки, они собирают хорошую аудиторию, на них приходят смотреть, за них болеют, переживают. Если таких игроков у нас в команде будет больше, то и болельщиков, которые будут притягиваться именно к футболу, к ФК „Транс“ будет больше. Это очень важная вещь.
Когда у юноши возраст подходит к тому, чтобы сделать выбор в пользу профессионального футбола и играть именно в своей команде, то, конечно, начинают выходить на первый план самые разные факторы, порой бывает практически невозможно удержать игрока. Начинают возникать различные экономические моменты, и от этого никуда не деться.
Помогает ли как-то финансово город Нарва клубу?
Этот вопрос лучше всего задать президенту клуба, потому что такие моменты это - не тренерская задача.
Очень много разговоров ходит о строительстве футбольного манежа в Нарве, насколько это реально?
Этот вопрос тоже лучше задать президенту клуба. Конечно, мы понимаем, что вопрос манежа очень долго и мучительно решается. Несмотря на это, решение уже вроде бы принималось и говорилось: „Всё, мы будем строить, нам нужен такой холл“. Опять же, повторюсь, почему-то в маленьких городах есть холлы, а у нас нет. Например, в Вильянди, Хаапсалу, Раквере прекрасные холлы. Мы туда к ним с удовольствием приезжаем и тренируемся зимой. Но у нас на всё Ида-Вирумаа вообще нет ни одного такого холла.
И у этих городов нет команд в Высшей лиге. Наша команда играет в Высшей лиге, но почему-то вопрос с холлом решается очень долго и как-то мучительно. Какой должен быть сам холл? Должны ли быть легкоатлетические дорожки или нет? В общем, масса всяких таких вопросов, которые как-то отвлекают от того, чтобы действительно, в конце концов, начать что-то делать. Но пока это все стоит на месте.
Президент „Транса“ говорил, что из-за отсутствия холла клубу очень тяжело к сезону готовится, это так?
Конечно! У нас погода постоянно меняется. Сегодня ни с того ни с сего ударит мороз за 20 градусов. И что тогда делать? Команду на улицу не выведешь, в школьный зал не поведешь. Что тогда? В результате тренировки начинают каким-то образом меняться. Для того, чтобы в определенные периоды команда не зависела от погодных условий, и строится холл. Да, некоторые команды выезжают на сборы в южные страны и там готовятся. Но это такие сумасшедшие расходы, что на сегодняшний день только 1-2 эстонских клуба могут себе это позволить.
Это только кажется, что они там просто тренируются, бегают 22 дурака за одним мячом. Есть и те, кто именно так рассуждает.
Какую должность вы занимаете в „Трансе“?
Я, прежде всего, работаю с юношескими тренерами. Но поскольку тренер связан со своей командой, то, естественно, я точно так же связываюсь с его командой, с его игроками, хочу знать этих игроков, мне с ними нравится беседовать, узнавать, какие у них проблемы. Вот такая работа, которая направлена опять-таки на развитие игрока. Но вместе с тем, конечно, цель, чтобы у нас работали очень профессиональные грамотные тренеры. Сегодня в плане защиты молодежи очень много различных законов. И эти законы, тоже, естественно, отражают нашу жизнь.
Они находятся в нашей спортивной среде. Естественно, тренер должен и эти моменты тоже учитывать и понимать. Тренер должен в какой-то степени и юридически быть подкован. Не просто думать о том, как провести тренировку, а еще и многие другие моменты учитывать. Также сегодня молодым игрокам нужно давать знания о питании, режиме, вообще о жизни и так далее. То они не просто должны прийти на тренировку, потренироваться и все. Тренер должен это все понимать. Должен уметь найти контакт с родителями, со школой. Потому что если один из этих компонентов начинает проявлять себя по-другому, это будет сказываться на воспитании молодого человека. Никуда от этого не деться.
Как вы считаете, на каком уровне находится детский футбол и чего ему не хватает?
Мне не хватает, прежде всего, именно таких грамотных тренеров. В юношеском футболе работает много тренеров, которые прошли первую степень лицензирования и получили лицензии, но не слишком глубокие знания. Многие работают без четкого понимания, без глубоких базовых знаний. Для того, чтобы получить лицензию, не обязательно иметь высшее образование, нужно просто иметь стремление к этому. И человек прослушивает определенное количество часов лекций за это время, получает определенные знания. Но насколько он действительно готов дальше работать? Трудно сказать, потому что есть вопросы, связанные с анатомией, физиологией, биохимией и психологией. Просто масса всяких вопросов.
А это как раз касается именно воспитания молодежи, потому что там есть возрастная психология, возрастная физиология. Это все надо учитывать. И если это не учитывается, то тогда, естественно, мы не сможем получить очень классного футболиста. Не стоит испытывать иллюзий.
Можно сказать, что уровень эстонского детско-юношеского футбола растет?
Постепенно, я думаю, растет, но трудно сравнивать. Давайте возьмем развитые футбольные страны. Везде за многие годы были созданы свои направления. В испанском футболе одно направление, в голландском другое направление. Так вот, возьмём, к примеру, Германию. У них есть регионы, и таких регионов в Германии много. И, допустим, для того, чтобы мальчишка занимался футболом, они отбирают порядка 4000 мальчишек. А если посмотреть у нас? Сколько у нас таких футболистов, из которых можно отбирать? Или вот мальчишек, которые приходят в футбол? 200-300 человек.
Здесь есть разница, что они выберут 2-3 человек из 4000, а мы выбираем из 200-300. Вот вам просто для сравнения. И поэтому, конечно, там шансов получить звезду гораздо больше. Эти моменты тоже надо учитывать. Да, Эстония маленькая страна, и у нас не все хотят заниматься футболом. У нас не настолько большой бум на футбол, хотя сейчас футбол стал намного популярнее, чем было раньше. Сейчас к футболу совершенно другое отношение.
Теперь и условия у многих клубов есть, которые действительно позволяют надеяться на то, что мальчишки будут приходить с удовольствием на тренировки, а не уходить через какой-то промежуток времени из футбола. Потому что есть поля, на которых приятно заниматься. Но именно с этого все начинается - выбирать ли 1-2 игроков из 200 или выбирать из 4000?
Что нужно, чтобы привлечь в Нарву больше качественных футболистов?
Я, честно говоря, даже не знаю какого-то определенного рецепта. Возможно, кого-то завлекут определенные проекты клуба, а кого-то амбиции. Человек должен видеть в клубе профессиональный подход во всем и понимать, что он сможет расти и развиваться как футболист.
Знаете, ведь многие молодые ребята понимают, что футбол - это не только удовольствие. Да, на определенном этапе они получают удовольствие, приходя на тренировки и уходя с тренировок. Но приходит время, когда наступает осознание того, что нужно уже не только удовольствие получать, а еще и проявлять трудолюбие.
Сейчас в чемпионате Эстонии „Калев“ и „Вапрус“ находятся в топ-4, как вы считаете уровень футбола в Эстонии упал?
Рано делать какие-то выводы из-за того, что сегодня эти команды так высоко забрались. Мы просто привыкли видеть определенные команды где-то наверху. Но сегодня произошла такая смена, что команды, которые были наверху, почему-то оказались внизу, а их место заняли другие. Ну, значит, одни клубы сделали верные ходы, а другие не совсем правильные ходы. Я сталкивался с такой ситуацией в Финляндии. Команда может очень здорово стрельнуть в одном сезоне, а на следующий год они распродают своих ведущих игроков. То есть они понимают, что на этом могут заработать.
Поэтому на следующий год эта команда уже борется за выживание. Такие процессы, как обновление команды, приход других игроков, смена поколений, не проходят даром. Даже богатые клубы с такими моментами сталкиваются. Всегда просто взять и сказать, что там уровень поднялся или упал. Это же взгляд очень поверхностный. Нужно изучать проблему гораздо глубже. Мы же не знаем внутренней жизни команды, как и что там на самом деле? Поэтому и нужно всегда смотреть на проблему изнутри.
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