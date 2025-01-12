Экономист: к концу января евро может сравняться с долларом США

В последнее время появились два дополнительных фактора, ослабляющих евро по отношению к доллару. Это план переизбранного президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин на товары из Европейского союза и желание правительства США использовать тарифы для оказания влияния на европейские компании с целью перенести деятельность в США и избежать импортных пошлин. Инаугурация Трампа состоится 20 января, после чего ожидается, что новый президент и его администрация дадут более четкие указания по тарифной политике. Инвесторам планируемые тарифы обеспечат дополнительную мотивацию покинуть Европу и направить капиталы в США, то есть перенос производств и тарифы могут ослабить экономику еврозоны. Это, в свою очередь, вероятно, подтолкнет ЕЦБ к дальнейшему снижению процентных ставок или введению других мер экономического стимулирования.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) с июня 2024 года уже несколько раз снижал ключевые процентные ставки, и прогнозы указывают на их дальнейшее снижение. В настоящее время участники рынка полагают, что в первой половине 2025 года мы увидим три-четыре снижения ставок. На этот прогноз влияют крайне слабый экономический цикл и замедление инфляции в еврозоне. Слабая экономика еврозоны уже играет в решениях ЕЦБ столь ​​же важную роль, как и инфляция, которая обычно является основным фактором, побуждающим центральный банк менять процентные ставки.

На ослабление курса евро по отношению к доллару США влияет несколько факторов. Экономический цикл США сейчас силен, и первые показатели указывают на то, что США находятся на пике инфляционной волны. Это подтверждают и прогнозы по базовым процентным ставкам: рынки ожидают, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки всего один раз – в июне 2025 года. Высокие базовые ставки в США и ожидаемое дальнейшее снижение процентных ставок в еврозоне стимулируют приток капитала в США, поскольку более высокие базовые процентные ставки позволяют инвесторам зарабатывать больше, что снижает стоимость евро по отношению к доллару.

С начала 2025 года евро подешевел по отношению к доллару на 0,4%, и их курс практически сравнялся. В настоящее время один евро стоит 1,03 доллара США, что очень близко к паритету, то есть равенству курсов евро и доллара. Евро уже некоторое время слабеет по отношению к доллару, что стало особенно заметно после президентских выборов в США. С 5 ноября 2024 года евро потерял 2,6% по отношению к доллару. Таким образом, вполне возможно, что ослабление евро продолжится, и к концу января – то есть сразу после инаугурации нового президента США – курсы евро и доллара сравняются.

Евро, вероятно, будет восстанавливаться медленно

Ряд признаков указывает на то, что курс евро к доллару продолжит снижаться до конца января, в итоге достигнув равенства. При таком сценарии это будет первый паритет евро и доллара США с октября 2022 года. Может ли евро стать еще слабее? Я так не думаю: обычно после достижения паритета между евро и долларом курс евро падает лишь незначительно. Например, в октябре 2022 года курс евро к доллару упал до 0,97, но не ниже. Более важный вопрос заключается в том, можно ли после достижения паритета ожидать укрепления евро по отношению к доллару США? Я думаю, что тоже нет. Вероятно, в этот раз евро останется слабым по отношению к доллару в течение более длительного периода времени именно из-за разных перспектив в отношении базовых процентных ставок в Европе и США, экономических циклов и инфляции, угрозы импортных пошлин и планов американской администрации по переносу европейских компаний в США. В течение некоторого времени эти факторы, вероятно, и будут определять более слабую позицию евро по отношению к доллару.

Слабый евро компенсирует тарифы, но увеличивает инфляционные риски

Трудно сказать, как именно более низкий курс евро повлияет на экономику Европы, поскольку для еврозоны он будет иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Низкий обменный курс евро выгоден экспортерам из еврозоны, особенно тем, кто поставляет продукцию в США, поскольку более слабый евро компенсирует часть негативного воздействия тарифов. Экономика еврозоны во многом зависит от экспорта, поэтому низкий курс евро важен. Низкий курс евро также выгоден для туризма – еще одного важного сектора в еврозоне. Слабый евро и укрепление доллара могут привлечь в Европу больше туристов из США, что, опять же, хорошо для экономического цикла еврозоны.

Однако обратной стороной ослабления евро является риск инфляции. Ослабление евро означает, что товары, импортируемые из стран за пределами еврозоны, становятся дороже, что способствует инфляции. Кроме того, слабый евро может причинить ущерб компаниям еврозоны, чья деятельность зависит от импортного сырья или комплектующих, поскольку рост их стоимости способен сократить норму прибыли как на внутреннем рынке, так и на экспортных рынках.

Евро по отношению к доллару снижается уже некоторое время, и похоже, что это еще не конец пути. Однако нынешний ожидаемый паритет отличается от предыдущих случаев, поскольку теперь не стоит ожидать быстрого восстановления курса евро. Евро, скорее всего, останется дешевым из-за угрозы введения пошлин и переноса компаний в США. Низкий курс евро выгоден экспортерам товаров и услуг из стран Европейского союза, а также туризму, но одновременно приводит к росту цен на импортные товары, что стимулирует инфляцию и снижает прибыль европейских компаний.

О банке Citadele Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи. Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить