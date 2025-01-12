ЧП и криминал
12.01.2025, 15:55

ФОТО | Штормовой ветер повалил дерево прямо на автомобиль

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Tartus Jaama tänaval kukkus autole puu.
Tartus Jaama tänaval kukkus autole puu.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В Тарту на улице Яама не выдержавшее снегопада и штормового ветра дерево причинило в воскресенье одному автовладельцу большой ущерб.

„Еще бы чуть-чуть, и дерево повредило бы дом“, - прокомментировала побывавшая на месте происшествия фотограф Delfi Анни Ыннелейд.

Читатель также прислал фотографию утренней ситуации.

Paras purakas oli see puu, mis autole kukkus.

Как видно на снимках, упавшее дерево было довольно большим и нанесло автомобилю серьезное повреждение. Насколько известно, люди в инциденте не пострадали.

Около 14 часов часть дерева была убрана с дороги, чтобы не препятствовать движению, но упавшая на машину часть по-прежнему была на месте.

Tänavalt koristatud oksarisu.
Autole murdunud puu Tartus Jaama tänaval.

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