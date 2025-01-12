12.01.2025, 15:55
ФОТО | Штормовой ветер повалил дерево прямо на автомобиль(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Тарту на улице Яама не выдержавшее снегопада и штормового ветра дерево причинило в воскресенье одному автовладельцу большой ущерб.
„Еще бы чуть-чуть, и дерево повредило бы дом“, - прокомментировала побывавшая на месте происшествия фотограф Delfi Анни Ыннелейд.
Читатель также прислал фотографию утренней ситуации.
Как видно на снимках, упавшее дерево было довольно большим и нанесло автомобилю серьезное повреждение. Насколько известно, люди в инциденте не пострадали.
Около 14 часов часть дерева была убрана с дороги, чтобы не препятствовать движению, но упавшая на машину часть по-прежнему была на месте.