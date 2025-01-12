ФОТО | Штормовой ветер повалил дерево прямо на автомобиль

„Еще бы чуть-чуть, и дерево повредило бы дом“, - прокомментировала побывавшая на месте происшествия фотограф Delfi Анни Ыннелейд.

Читатель также прислал фотографию утренней ситуации.

Как видно на снимках, упавшее дерево было довольно большим и нанесло автомобилю серьезное повреждение. Насколько известно, люди в инциденте не пострадали.

Около 14 часов часть дерева была убрана с дороги, чтобы не препятствовать движению, но упавшая на машину часть по-прежнему была на месте.