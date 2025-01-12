СЕГОДНЯ | МЧМ по хоккею: сможет ли сборная Эстонии оправиться после разгрома от Украины и удивить Японию?

В первом матче турнира молодежная сборная Эстонии, составленная из игроков не старше 20 лет, потерпела разгромное поражение от сверстников из Украины. Украинская команда доминировала на протяжении всей игры и одержала крупную победу со счетом 8:1. Гол престижа для эстонцев за две минуты до конца игры забил 16-летний Артем Орлов.

„Когда мы пропускаем гол, это немного стыдно. Сложно от этого оправиться, и в игре очень трудно что-то изменить. Но когда будут следующие игры, мы сможем показать, что умеем“, — отметил после матча с Украиной главный тренер эстонской сборной Симо Лууккайнен.

В преддверии турнира, 7 января, эстонские хоккеисты уже встретились с командой Японии, но потерпели поражение со счетом 1:3. Единственную шайбу в составе эстонцев забросил Артем Масленов.

Японская сборная в первом матче турнира сыграла вничью с командой Южной Кореи (3:3), но уступила в серии буллитов.

В прошлом году японская сборная выступала в первом дивизионе группы А, но заняла последнее место и понизилась в классе.

Эстонские хоккеисты еще ни разу не обыгрывали сверстников из Японии. В четырех матчах наша сборная потерпела четыре поражения.

Команды Кореи и Японии похожи друг на друга, но японцы более мастерски исполняют свои действия. Обе сборные отличаются высокой дисциплинированностью и играют с полной концентрацией на протяжении всего матча. Они не устают, и их очень трудно обогнать. Для победы необходимо переигрывать их, действовать агрессивно, доминировать на льду и играть в атакующем стиле.

С 11 по 17 января шесть команд — Эстония, Украина, Италия, Польша, Япония и Южная Корея — будут бороться за единственную путевку во второй по значимости Дивизион IA. Команда, которая займет последнее место, опустится в четвертый Дивизион IIA.

Календарь сборной Эстонии:

11 января

12 января

Япония – Эстония. Начало в 16:00

14 января

Южная Корея – Эстония. Начало в 19:30

16 января

Эстония – Польша. Начало в 19:30

17 января