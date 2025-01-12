А еще был случай… Представители разных профессий рассказали, как они встречали Новый год на работе(1)
Пока одни поднимают бокалы за праздничным столом, другие продолжают работать, оказываясь на Новый год в необычных обстоятельствах. „МК-Эстония“ собрала истории тех, кто знает, каково это – проводить новогоднюю ночь на посту охранника, за стойкой бара на Ратушной площади, на сцене или в родильном зале. Их рассказы – веселые и не очень – делают каждую такую ночь незабываемой.
Валерий, охранник
Я каждые три-четыре года работаю с 31 декабря на 1 января. Сижу на вахте, смотрю телевизор и ем салат – обычно это самая спокойная ночь на объекте в году, ни разу не было какого‑то чрезвычайного происшествия в Новый год.
Когда служил в армии, один раз в Новый год простоял в карауле на посту – ходил, вспоминал „гражданку“, в караульном помещении отмечали с ребятами праздник разными сладостями.
По большому счету, работа в новогоднюю ночь не сильно отличается от работы в любую другую, разве что по телевизору – „Огонек“, и еще еды берешь с собой побольше и повкуснее!
Елена, официант, продавец на Ратушной площади
Я считаю, что в новогоднюю ночь – круто работать, особенно когда в ресторане классный коллектив.
Помню, работали мы в ресторане отеля Hilton. Там была крутая команда – официанты, бармены, повара. Работа в новогоднюю ночь – это праздничная атмосфера, всем наливаешь, угощаешь. Потом минут на 15–20 собираемся всем коллективом, поздравляем друг друга. У нас даже свой салют был на крыше.
А однажды я работала в новогоднюю ночь на Ратушной площади, прямо около ёлки. В 21:00 пришла, еще народу было не так много. А к полуночи – полная площадь людей. Я только и успевала глег наливать.
Подруги приходили – меня навестить и концерт на площади послушать. Атмосфера – веселая, людей много, все в приподнятом настроении. Сам праздник длился до 3–4 утра, так что, когда я домой вернулась, все родные были еще за столом.
Утром после праздников я тоже люблю работать. Помню, когда работала официантом – я уже на работу иду, а люди только просыпаются. Мы их супом кормили – его подавали на поздний завтрак, и все были очень довольны.
Михаил, водитель такси
Я обычно не работаю в новогоднюю ночь, предпочитаю быть дома, с семьей. А тут решил попробовать.
Помню, смена началась с того, что подвозил Деда Мороза. Высокий, с окладистой бородой, в красном халате и с большим мешком! Я еще пошутил: „А мне подарок найдется?“ Дед Мороз не растерялся и говорит: „А стишок прочитаешь?!“ Я и прочитал, что знал: Александра Блока „Ночь, улица, фонарь, аптека…“ Правда, не полностью. Люблю это стихотворение.
Дед Мороз не ожидал такого поворота, но, выходя из машины, протянул мне открытку. Я поблагодарил – все равно ведь приятно. А потом открыл открытку‑то – а там 20 евро чаевых! И всю ночь проработал я в приподнятом настроении – дело даже не в деньгах, а в отношении!
Светлана, медсестра
Мне везло, и ничего эдакого в мою смену не случалось, когда я работала в гастроэнтерологическом отделении.
Обычно у нас на праздники и на выходные дни оставались одна медсестра и одна санитарка. Дежурный врач в отделении не сидит, его можно вызвать, если нужно. Поэтому – скучно!
К тому же на праздники стараются как можно больше пациентов отпустить домой. А те, кто остается, спят.
Зато помню рассказ коллеги из терапии. Там отделение – побольше, в ночь обычно работают как минимум две медсестры и две санитарки. И коллектив – более дружный.
Так вот, однажды в новогоднюю ночь они накрыли стол, постарались к двенадцати завершить все неотложные дела, чтобы в комнате отдыха спокойно встретить Новый год. Без трёх минут двенадцать – залетает санитар из ЭМО с больным, молниеносно его завозит, выгружает в интенсив и уезжает…
А нужно отметить, что в ЭМО тоже хотят хотя бы недолго посидеть за столом в Новый год, и вообще считается плохой приметой работать в новогоднюю ночь. Так коллеги и не отметили в терапии Новый год, всю ночь возились с пациентом…
Денис Кораблев (Den Korabljoff), артист, event-ведущий, промоутер, продюсер и организатор мероприятий, диджей
У меня часто бывает так, что в новогоднюю ночь я должен быть на двух мероприятиях. Одно – до часа ночи, а другое – после. И это, как правило, – две разные аудитории: до полуночи – люди постарше, а после – молодежь. То есть провожаешь год со старым поколением, а встречаешь с молодыми! Это интересно!
Грустный момент новогодней ночи, который часто бросается в глаза – как много на банкетах выбрасывают еды, к которой даже не притронулись. Выкидывают в буквальном смысле – мешками. И это – при том, что людей в этот праздник больше всего интересует еда.
Я как организатор стараюсь, составляю программу, приглашаю артистов… А первый вопрос заказчика – что будет на столах?
Больше всего запомнилась новогодняя ночь в 2020‑м – я тогда работал на концерте с группой „Пара тайн“. Выступали мы в Петербурге на Дворцовой площади, и были единственными гостями из Балтии. Публика – тридцать тысяч человек, эту мощную энергетику, звук не описать словами, только прочувствовать! Мощный заряд драйва и веселья! Потом мы в гостинице пили Vana Tallinn – отмечали Новый год!
А вообще, когда мне было 25, то были другие ценности, я мог тусить и праздновать всю ночь. Сейчас – иные приоритеты: любимые женщины – жена и дочка. Дочке в Рождество исполнится годик – и это счастье!
Вадим Малышкин, ведущий мероприятий, актёр, журналист
Когда я только начинал свою карьеру Деда Мороза, лет двадцать назад, меня позвали „поморозить“ в одно кафе или клуб. Там было два этажа, на каждом из которых люди сидели за отдельными столами.
Я как Дед Мороз должен был поздравить каждый стол – таково было желание организатора. Я дарил подарки, поздравлял, меня неизменно приглашали сфотографироваться. Тогда ещё не было смартфонов, поэтому фотографировали на фотоаппараты. И, конечно, каждый предлагал что‑нибудь выпить. А напитки были разные – что стояло на столах, то и наливали: виски, коньяк, водку… Я потом уже старался отказываться, но поначалу соглашался – опять‑таки, из неопытности. Единственное условие – закусывать.
Закуска тоже у всех была разная. В итоге, когда на пятом столике я понял, что у меня уже в бороде Деда Мороза – ветчина, то осознал, что нужно заканчивать с напитками, потому что до второго этажа клуба я могу уже просто-напросто не дойти.
Я, конечно, сыграл свою роль до конца, обошел все столы, но остаток той ночи помню плохо.
Вторая история. Мы с Кириллом Кяро, тоже лет двадцать назад, проводили новогоднее мероприятие – вели вечер в одной из гостиниц Таллинна. Там было много гостей: туристы из разных городов и из-за рубежа. У нас была программа, и в какой‑то момент Кирилл переодевался в Деда Мороза, а я продолжал вести вечер. При этом Дед Мороз на улице, во внутреннем дворе гостиницы, проводил игры для детей и взрослых.
И вдруг внутри завязалась потасовка. Гости из двух залов что‑то между собой не поделили. В общем, тот Новый год я провел в скорой помощи с одним из гостей, которому разбили лицо.
И помню момент: Кирилл на улице в образе Деда Мороза развлекает гостей, а я гружу в скорую помощь нетрезвого человека с окровавленным лицом… Смешно и грустно. А он еще и матерится, посылает всех и вся на все буквы. Мы поехали в больницу. И ровно в 12 часов в приемном покое я успокаивал этого человека, потому что он пытался еще и больницу разнести.
К счастью, это был единственный раз, когда со мной такое произошло, а в основном все мои мероприятия проходят великолепно.
Евгений Щаслывый, врач экстренной медицинской помощи
Когда был студентом и резидентом, часто брал дежурства не только в рабочие дни, но и в праздники. Студенты – народ бедный, а за дежурства в выходные дни платят вдвойне.
Все зависит от того, на какой день недели выпадает праздник. Если это – выходной, работать не так тяжело, и приемный покой меньше загружен. Но если праздники выпадают на будние дни, за которыми следуют выходные, ситуация усложняется. В такие периоды семейные врачи не работают несколько дней, в больницах остаются только дежурные врачи, а полного состава нет. Нагрузка возрастает. В отделениях тоже становится меньше мест, так как в эти дни пациентов обычно не выписывают.
В праздники люди любят выпить и повеселиться, поэтому много травм и обострений хронических заболеваний, таких как панкреатит, гастрит или эпилепсия.
Часто в праздничные дни я сталкиваюсь с социальными проблемами. Например, родственники вызывают скорую для лежачего больного. Его привозят в приемный покой, ты проводишь все необходимые обследования, но ничего острого не находишь. Звонишь родственникам, а они говорят: „Мы уехали за город, заберем его, когда вернемся“.
И что делать? В больницу пациента положить нельзя, но и на улицу его не выставишь. Так он и остается на несколько дней, занимая чье‑то место.
Каждый год я замечаю, что с 10 до 11 вечера число пациентов начинает снижаться. Это затишье длится до двух-трех часов ночи. А потом все резко меняется: создается впечатление, что в ЭМО прибывает поезд или трамвай, полный людей. Двери открываются, и они „вываливаются“ в приемный покой. Кто‑то – с травмами, кто‑то – с алкогольной интоксикацией, ожогами от петард, ножевыми ранениями.
Веселого в праздничные дни в ЭМО немного. Разве что мы сами создаем себе рождественскую атмосферу – украшаем кабинеты, договариваемся, кто что принесет из еды, чтобы хотя бы ненадолго вырваться к праздничному столу во время дежурства.
Но, к сожалению, в такие дни больше ужасных и грустных историй, некоторые из которых заканчиваются летальным исходом. И чаще всего виноват алкоголь.
Наталья Тимофеева, врач-гинеколог
Дежурств в молодости было очень много. Был такой принцип: если ты заканчиваешь учебу, то в первый год – дежурство 31 декабря, а на следующий год – 1 января.
1 января дежурить намного хуже, потому что новогодние праздники раньше отмечали бурно, до 7–8 утра, и после этого идти на дежурство было тяжело.
Одна история запомнилась: после окончания университета я дежурила 31 декабря, и без пятнадцати двенадцать позвонили из приемного – мол, поступает роженица, третьи роды, потужной период… Это значит, что все должно пройти быстро. Мы подумали: „Сейчас быстренько роды примем и побежим к столу“. Столы, естественно, без алкоголя, потому что в роддоме в основном – ночная работа. Поступает роженица, смотрю – очень знакомое лицо. Оказывается, моя однокурсница по училищу. И я говорю ей: „Света, у тебя пять минут подумать, пять минут потужиться, и еще пять минут у нас – на то, чтобы переложить тебя на каталку“.
Раньше было так, что два часа после родов – на каталке, только потом – в палату. И вот, Света тужится. Без двух минут двенадцать рождается девочка. А живот по-прежнему большой… Я ее осматриваю – УЗИ тогда еще не было – а там… второй ребенок! Время – уже куранты бьют. Первый ребенок родился в одном году, а второй – в десять минут первого уже в новом году.