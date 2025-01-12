А еще был случай… Представители разных профессий рассказали, как они встречали Новый год на работе

Помню, смена началась с того, что подвозил Деда Мороза. Высокий, с окладистой бородой, в красном халате и с большим мешком! Я еще пошутил: „А мне подарок найдется?“ Дед Мороз не растерялся и говорит: „А стишок прочитаешь?!“ Я и прочитал, что знал: Александра Блока „Ночь, улица, фонарь, аптека…“ Правда, не полностью. Люблю это стихотворение.

Я обычно не работаю в новогоднюю ночь, предпочитаю быть дома, с семьей. А тут решил попробовать.

Утром после праздников я тоже люблю работать. Помню, когда работала официантом – я уже на работу иду, а люди только просыпаются. Мы их супом кормили – его подавали на поздний завтрак, и все были очень довольны.

Подруги приходили – меня навестить и концерт на площади послушать. Атмосфера – веселая, людей много, все в приподнятом настроении. Сам праздник длился до 3–4 утра, так что, когда я домой вернулась, все родные были еще за столом.

А однажды я работала в новогоднюю ночь на Ратушной площади, прямо около ёлки. В 21:00 пришла, еще народу было не так много. А к полуночи – полная площадь людей. Я только и успевала глег наливать.

Помню, работали мы в ресторане отеля Hilton. Там была крутая команда – официанты, бармены, повара. Работа в новогоднюю ночь – это праздничная атмосфера, всем наливаешь, угощаешь. Потом минут на 15–20 собираемся всем коллективом, поздравляем друг друга. У нас даже свой салют был на крыше.

Я считаю, что в новогоднюю ночь – круто работать, особенно когда в ресторане классный коллектив.

По большому счету, работа в новогоднюю ночь не сильно отличается от работы в любую другую, разве что по телевизору – „Огонек“, и еще еды берешь с собой побольше и повкуснее!

Когда служил в армии, один раз в Новый год простоял в карауле на посту – ходил, вспоминал „гражданку“, в караульном помещении отмечали с ребятами праздник разными сладостями.

Я каждые три-четыре года работаю с 31 декабря на 1 января. Сижу на вахте, смотрю телевизор и ем салат – обычно это самая спокойная ночь на объекте в году, ни разу не было какого‑то чрезвычайного происшествия в Новый год.

Дед Мороз не ожидал такого поворота, но, выходя из машины, протянул мне открытку. Я поблагодарил – все равно ведь приятно. А потом открыл открытку‑то – а там 20 евро чаевых! И всю ночь проработал я в приподнятом настроении – дело даже не в деньгах, а в отношении!

Светлана, медсестра

Мне везло, и ничего эдакого в мою смену не случалось, когда я работала в гастроэнтерологическом отделении.

Обычно у нас на праздники и на выходные дни оставались одна медсестра и одна санитарка. Дежурный врач в отделении не сидит, его можно вызвать, если нужно. Поэтому – скучно!

К тому же на праздники стараются как можно больше пациентов отпустить домой. А те, кто остается, спят.

Зато помню рассказ коллеги из терапии. Там отделение – побольше, в ночь обычно работают как минимум две медсестры и две санитарки. И коллектив – более дружный.

Так вот, однажды в новогоднюю ночь они накрыли стол, постарались к двенадцати завершить все неотложные дела, чтобы в комнате отдыха спокойно встретить Новый год. Без трёх минут двенадцать – залетает санитар из ЭМО с больным, молниеносно его завозит, выгружает в интенсив и уезжает…

А нужно отметить, что в ЭМО тоже хотят хотя бы недолго посидеть за столом в Новый год, и вообще считается плохой приметой работать в новогоднюю ночь. Так коллеги и не отметили в терапии Новый год, всю ночь возились с пациентом…

Денис Кораблев (Den Korabljoff), артист, event-­ведущий, промоутер, продюсер и организатор мероприятий, диджей

У меня часто бывает так, что в новогоднюю ночь я должен быть на двух мероприятиях. Одно – до часа ночи, а другое – после. И это, как правило, – две разные аудитории: до полуночи – люди постарше, а после – молодежь. То есть провожаешь год со старым поколением, а встречаешь с молодыми! Это интересно!

Грустный момент новогодней ночи, который часто бросается в глаза – как много на банкетах выбрасывают еды, к которой даже не притронулись. Выкидывают в буквальном смысле – мешками. И это – при том, что людей в этот праздник больше всего интересует еда.