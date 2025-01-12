Традиционный индекс оливье: как за год изменилась цена стандартного набора продуктов для приготовления праздничного салата?

Рецепт оливье не высечен на мраморе и допускает вариации: одним он по вкусу с колбасой или ветчиной, другим – с курицей или с отварным мясом. Особо деликатесным считается оливье с говяжьим языком, а порой его готовят и с креветками.

В число спорных ингредиентов (то есть – тех, которые кто-то добавляет обязательно, а кто-то категорически не признает) входят лук, укроп и знаменитое тертое яблочко.

В качестве заправки используют не только майонез, которого можно насчитать с десяток разновидностей, но также йогурт или сметану.

Даже подача этого салата допускает полет фантазии – в салатнице, в тарталетках, в хрустальных бокалах, на блюде в виде аккуратного слоеного торта или извивающейся змейки в окружении зелени... Вот какой простор для кулинарного творчества предлагает этот замечательный салат!

При этом благодаря индексу оливье мы можем увидеть реальный уровень инфляции не в отчетах чиновников, а в жизни, взглянув на изменение цен на составляющие этого традиционного новогоднего салата.

Впервые подобный прием стали применять американцы в 1986 году, когда благодаря креативному журналисту появился термин „индекс бигмака“. Теперь этот показатель считается вполне серьезным, хоть и неофициальным способом измерения покупательной способности по всему миру – помимо индекса оливье в интернете можно найти упоминания об индексе плова, индексе борща, индексе паэльи, индексе кофе-латте и так далее.

Для подсчета индекса оливье „МК-Эстония“ традиционно использует проверенный старый рецепт, известный всем из детства. Продукты для приготовления берем самые обычные, которые и без всякого повода оказываются в покупательской корзинке каждый день, и таким образом ежегодный подсчет затрат на это блюдо позволит нам оценить, как изменилась стоимость нашей жизни за 12 месяцев.

В 2024 году – новый лидер

Как видно из нашей таблицы, за год большинство продуктов подорожало, за очень редким исключением.