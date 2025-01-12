Традиционный индекс оливье: как за год изменилась цена стандартного набора продуктов для приготовления праздничного салата?
Принято считать, что праздничный стол может как привлечь удачу, так и спугнуть ее, поэтому, составляя меню, многие ориентируются на восточный гороскоп, согласно которому наступивший 2025-й будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Не секрет, что Змея очень разборчива в еде. Она всегда отдает предпочтение натуральной пище, поэтому на праздничном столе должно быть как можно больше свежей зелени, овощей и фруктов, должны присутствовать яйца и, конечно, мясо. Салат оливье, возможно, не на все сто процентов соответствует представлениям о змеином рационе, но на новогоднем столе без него как будто чего-то не хватает, пишет „МК-Эстония“.
Рецепт оливье не высечен на мраморе и допускает вариации: одним он по вкусу с колбасой или ветчиной, другим – с курицей или с отварным мясом. Особо деликатесным считается оливье с говяжьим языком, а порой его готовят и с креветками.
В число спорных ингредиентов (то есть – тех, которые кто-то добавляет обязательно, а кто-то категорически не признает) входят лук, укроп и знаменитое тертое яблочко.
В качестве заправки используют не только майонез, которого можно насчитать с десяток разновидностей, но также йогурт или сметану.
Даже подача этого салата допускает полет фантазии – в салатнице, в тарталетках, в хрустальных бокалах, на блюде в виде аккуратного слоеного торта или извивающейся змейки в окружении зелени... Вот какой простор для кулинарного творчества предлагает этот замечательный салат!
При этом благодаря индексу оливье мы можем увидеть реальный уровень инфляции не в отчетах чиновников, а в жизни, взглянув на изменение цен на составляющие этого традиционного новогоднего салата.
Впервые подобный прием стали применять американцы в 1986 году, когда благодаря креативному журналисту появился термин „индекс бигмака“. Теперь этот показатель считается вполне серьезным, хоть и неофициальным способом измерения покупательной способности по всему миру – помимо индекса оливье в интернете можно найти упоминания об индексе плова, индексе борща, индексе паэльи, индексе кофе-латте и так далее.
Для подсчета индекса оливье „МК-Эстония“ традиционно использует проверенный старый рецепт, известный всем из детства. Продукты для приготовления берем самые обычные, которые и без всякого повода оказываются в покупательской корзинке каждый день, и таким образом ежегодный подсчет затрат на это блюдо позволит нам оценить, как изменилась стоимость нашей жизни за 12 месяцев.
В 2024 году – новый лидер
Как видно из нашей таблицы, за год большинство продуктов подорожало, за очень редким исключением.
Как обычно, по более привлекательной цене магазины предлагают товары собственных марок или недавно появившиеся в ассортименте. В большинстве сетей, как и в позапрошлом году, приходится отмечать повсеместный рост цен.
Самая дешевая в этом году картошка по цене 0,25 евро за кг – в магазинах Prisma, это лидер низкой цены на картофель и прошлого года, тогда она стоила 0,18 евро. Самую дорогую картошку в этом году предлагает Соор – 0,39 евро.
Цены на морковку приятно удивили – в этом году они ниже прошлогодних. Самые низкие цены в этом году у Prisma и Rimi – 0,33 евро, в прошлом году самую низкую цену предложила также Prisma – 0,18 евро за кг. Самая дорогая морковь в этом году в Selver и Соор – 0,49 евро.
В трех сетях из пяти по сравнению с прошлым годом стали дешевле яйца. Самую низкую цену в этом году предлагает Rimi – 1,18 за десяток.
Консервированный зеленый горошек в Prisma стал дешевле – с 4,20 цена упала до 3,33, причем это не цена кампании. В других сетях цена осталась прежней или выросла. Самый дешевый горошек продается в Maxima – 1,88 евро.
Цены на колбасу колеблются – где-то они выросли, где-то снизились. Самая дешевая вареная колбаса в Rimi – 1,39 евро за кг, самая дорогая в Selver – 3,30. В прошлом году самую дешевую колбасу предлагал также Rimi по 0,99 евро за кг.
Лидер низких цен на консервированные огурцы в этом году – Maxima, там их можно купить по цене 2,59 евро за кг. Самые дорогие огурцы в Selver – 7,43 евро, по сравнению с прошлым годом цена на огурцы той же марки там выросла больше чем в два раза. Самые дешевые огурцы в прошлом году также продавались в Maxima – 1,45.
Самая низкая цена на майонез в Prisma – 3,19 евро за кг. Дорогой майонез в Selver – 5,79.
Подводя итоги, можно сказать, что если покупать все продукты в магазине одной сети, то самый дешевый оливье-2024 получится у Rimi – за 3,82 евро. Причем надо отметить, что по сравнению с 2023 годом цена на набор ингредиентов для салата там стала ниже на 8 евроцентов – благодаря понизившимся ценам на огурцы, горох и яйца. А занявшая первое место по дешевизне в прошлом году Maxima на этот раз уступила лидеру всего 2 евроцента – там набор продуктов обойдется в 3,84 евро.
Самый дорогой набор продуктов в этом году предлагает Selver – 5,93 евро, а лидер высоких цен прошлого года Соор занял лишь второе место – 5,57 евро.