ФОТО | Арнольда Рюйтеля похоронили на кладбище Метсакальмисту

По просьбе семьи церемония прошла только в присутствии близких Арнольда Рюйтеля.

Погребение прошло в виде церковной службы, которую провел архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви и президент Совета церквей Эстонии Урмас Вийлма.

Во время погребения Силы обороны отдали последние почести президенту Рюйтелю салютом из стрелкового оружия и пушек.

Музыкальное сопровождение траурного мероприятия на Метсакальмисту исполнил коллектив Vox Clamantis под руководством дирижера Яана-Эрика Тульве.

Метсакальмисту изначально было задумано как городское общественное кладбище. Первым здесь был похоронен эстонский писатель Эдуард Вильде в декабре 1933 года. Сейчас тут предусмотрены участки для членов Союза театральных деятелей, спортсменов, композиторов, писателей, художников, журналистов, врачей, архитекторов, ветеранов Освободительной войны, ученых, депутатов и других известных общественных деятелей.

Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года на острове Сааремаа в семье православных эстонцев. В 1964 году окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, и в 1972 получил степень кандидата сельскохозяйственных наук. С 1969 по 1977 год Арнольд Рюйтель был ректором Эстонской сельскохозяйственной академии.

С 1977 года являлся членом бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии, с 1979-го по 1983-й — первым заместителем председателя Совета Министров Эстонской ССР. В 1983 году был назначен председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.

Арнольд Рюйтель сыграл главную роль в подготовке Декларации о суверенитете, принятой Верховным Советом Эстонской ССР 16 ноября 1988 года. В марте 1990 был избран председателем Верховного Совета Эстонской ССР (оставался им до октября 1992 года). Под руководством Рюйтеля 8 мая 1990 года Верховный Совет принял закон о восстановлении действия Конституции независимой Эстонской Республики 1938 года. В 1991—1992 был членом Конституционной Ассамблеи, составившей проект Конституции Эстонской Республики.

Арнольд Рюйтель был президентом Эстонии в 2001-2006 годах.

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