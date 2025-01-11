В Словакии снова протестуют против пророссийского премьер-министра Роберта Фицо

Участники акции, как и на прошлой неделе, вышли с флагами Словакии и ЕС, а также с лозунгами: „Фицо, отправляйся в Москву!“ и „Мы хотим жить в свободной стране“. Протестующие также скандировали: „Фицо в отставку“ и „Позор правительству“.

Дополнительным поводом для недовольства стало недавнее заявление Фицо о возможном сокращении финансовой поддержки для более чем 130 000 украинских беженцев в Словакии. Это заявление прозвучало на фоне решения Украины остановить транзит российского газа через свою территорию.

„После первого дня января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если потребуется, мы прекратим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается в случае сбоев в сети. Или мы договоримся о другом варианте действий“, - заявлял Фицо в конце прошлого года.

На встрече в Москве 22 декабря Фицо и Путин обсудили не только энергетические вопросы, но и предложение Словакии стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

„Что касается места проведения, он [Фицо] сказал, что, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров“, - сказал Путин после саммита Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

По его словам, Россия не против этого предложения. „Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения“, - добавил он.

Стоит отметить, что Фицо стал третьим лидером ЕС, посетившим Путина с начала войны в Украине, после главы Австрии Карла Нехаммера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее значительная часть газа, потребляемого в Словакии, поступала из России. Однако Фицо недавно заверил, что страна будет искать альтернативные источники для поставок газа.

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