„Что касается места проведения, он [Фицо] сказал, что, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров“, — сказал Путин после саммита Высшего Евразийского экономического совета в Минске

По его словам, Россия не против этого предложения. „Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения“, — добавил он.

Путин рассказал, что во время визита Фицо в Москву премьер-министр Словакии „прежде всего и главным образом, говорил о мирном урегулировании на украинском направлении“. Отвечая на вопросы сотрудников российских СМИ, Путин также заявил, что Россия стремится к завершению войны, но продолжит „решать все задачи СВО“ в 2025 году.

Фицо стал третьим лидером страны - члена Евросоюза, который приехал в Москву после начала полномасштабной российско-украинской войны. До него этого делали премьеры Венгрии Виктор Орбан и Австрии Карл Нехаммер.

Фицо - за восстановление отношений с РФ

Ранее Фицо высказался за восстановление отношений с РФ после войны. Политик заявил, что если война в Украине закончится в период действия мандата нынешнего правительства Словакии, то есть до 2027 года, то он намерен сделать все для восстановления „экономических и нормальных“ отношений Евросоюза с Россией.

По словам премьера Словакии, Братислава сильно заинтересована и в дружественных отношениях с Украиной. На переговорах между правительствами обеих стран, намеченных на 7 октября, он намерен обсудить важную роль Украины как „страны, обеспечивающей транзит сырьевых ресурсов“.

Фицо в европейской мейнстримной прессе принято называть „пророссийским“ политиком. Во время предвыборной кампании в 2023 году Фицо говорил, что будет выступать против военной помощи в Украине, однако после вступления в должность он пообещал не блокировать выделение помощи по каналам ЕС и поддержал „формулу мира“ Владимира Зеленского, напоминает RusErr.ee.

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