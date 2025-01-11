От мечты о море до судьбы президента: Алар Карис о жизни Рюйтеля

В своем выступлении Карис подчеркнул, что Рюйтель был человеком многогранным – крестьянином, ученым, политиком и президентом. Он родился в волости Лаймьяла на Сааремаа и, несмотря на детскую мечту стать моряком, выбрал путь аграрного труда, но впоследствии освоил мир политики и дипломатии.

„Ваше спокойствие умиротворяло ситуацию и воодушевляло общество. Ваша трудоспособность и основательность вдохновляли людей на свершения“, – сказал Карис. Он также отметил, что Рюйтель сыграл ключевую роль в восстановлении независимости Эстонии и поддержал вступление страны в ЕС и НАТО. Для этого он объезжал деревни и хутора, даря уверенность в правильности избранного пути.

Особое внимание было уделено любви Рюйтеля к земле и природе. Он мечтал, чтобы каждый эстонец имел свой участок земли, что укрепило бы связь народа с родной землей.

„Вы были теплым человеком, искренним и близким для всех. Коллеги вспоминают, что в Яанов день вы хотели успеть зажечь каждый костер, чтобы поздороваться там с каждым за руку. Казалось, что вы успели. Когда в этом веке вы отправились на генеральную ассамблею ООН, служба безопасности никогда не спрашивала у вас пропуск, потому что уже издалека было видно, что вы – президент“, – отметил Карис.

Карис подчеркнул, что Рюйтель стремился к равновесию и гармонии, боролся за большее равенство и был одним из важнейших воскресителей Эстонского государства.

„Легкого пути!“ – завершил Карис свое выступление, выразив соболезнования семье и близким покойного.

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