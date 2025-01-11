11.01.2025, 10:48
ВИДЕО | Смотрите, как Борис Ельцин передал Арнольду Рюйтелю тот самый документ о признании независимости Эстонской Республики(4)
24 августа 1991 года Арнольд Рюйтель вместе с делегацией отправился в Москву, чтобы получить признание восстановления независимости Эстонии.
Несмотря на то, что Эстония вновь провозгласила свою независимость еще 20 августа, крупные страны не спешили нас признавать, так как Советский Союз на тот момент не сделал официального заявления.
Историчсекие кадры были зафиксированы на видео и представлены в документальном фильме „Первый гражданин Эстонии“, автором которого является Марк Соосаар.
По словам Райво Варе, который работал с Рюйтелем, признание было получено исключительно благодаря хорошим отношениям Рюйтеля с Борисом Ельциным.