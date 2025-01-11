ГАЛЕРЕЯ | В субботу страна прощается с Арнольдом Рюйтелем

В 9 часов гроб с телом президента Арнольда Рюйтеля будет установлен на Тоомпеа. На рассвете в Губернаторском саду состоится мемориальная церемония, во время которой под звуки гимна на башне Длинного Германа будет поднят траурный флаг. Прозвучат отрывки из последней речи президента Рюйтеля в качестве главы государства в Рийгикогу, а в честь и память ушедшего президента будут исполнены музыкальные произведения в исполнении мужского хора Эстонии и Оркестра Сил обороны Эстонии.

В 12 часов начнётся церемония прощания с президентом в концертном зале „Эстония“. Поскольку количество мест в зале ограничено, доступ будет предоставлен только приглашённым гостям.

В субботу, 11 января, от театра „Эстония“ к месту захоронения отправится траурная процессия. В связи с этим в столице временно вносятся изменения в организацию дорожного движения. Полиция просит следить за знаками организации дорожного движения и распоряжениями стражей порядка. Подробнее читайте здесь.

Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года на острове Сааремаа в семье православных эстонцев. В 1964 году окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, и в 1972 получил степень кандидата сельскохозяйственных наук. С 1969 по 1977 год Арнольд Рюйтель был ректором Эстонской сельскохозяйственной академии.

С 1977 года являлся членом бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии, с 1979-го по 1983-й — первым заместителем председателя Совета Министров Эстонской ССР. В 1983 году был назначен председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.