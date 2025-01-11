ГАЛЕРЕЯ | Эстония простилась с Арнольдом Рюйтелем

В 9 часов гроб с телом президента Арнольда Рюйтеля будет установлен на Тоомпеа. На рассвете в Губернаторском саду состоится мемориальная церемония, во время которой под звуки гимна на башне Длинного Германа будет поднят траурный флаг. Прозвучат отрывки из последней речи президента Рюйтеля в качестве главы государства в Рийгикогу, а в честь и память ушедшего президента будут исполнены музыкальные произведения в исполнении мужского хора Эстонии и Оркестра Сил обороны Эстонии.

В 12 часов прошла церемония прощания с президентом в концертном зале „Эстония“. Поскольку количество мест в зале ограничено, доступ будет предоставлен только приглашённым гостям.

Далее церемония продолжилась возле президентского дворца в Кадриорге.

Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года на острове Сааремаа в семье православных эстонцев. В 1964 году окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, и в 1972 получил степень кандидата сельскохозяйственных наук. С 1969 по 1977 год Арнольд Рюйтель был ректором Эстонской сельскохозяйственной академии.

С 1977 года являлся членом бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии, с 1979-го по 1983-й — первым заместителем председателя Совета Министров Эстонской ССР. В 1983 году был назначен председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.

Арнольд Рюйтель сыграл главную роль в подготовке Декларации о суверенитете, принятой Верховным Советом Эстонской ССР 16 ноября 1988 года. В марте 1990 был избран председателем Верховного Совета Эстонской ССР (оставался им до октября 1992 года). Под руководством Рюйтеля 8 мая 1990 года Верховный Совет принял закон о восстановлении действия Конституции независимой Эстонской Республики 1938 года. В 1991—1992 был членом Конституционной Ассамблеи, составившей проект Конституции Эстонской Республики.

Арнольд Рюйтель был президентом Эстонии в 2001-2006 годах.

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